Война может завершиться в следующем году, если план реализуют, - Зеленский

Очень многое нужно сделать, но на это все ресурсы.

Президент Украины Владимир Зеленский в Верховной Раде представил план, как закончить войну, которую развязала Россия и предоставил предложения.

Об этом он рассказал в Верховной Раде.

"Война может завершиться в следующем году, если план реализуют", – заявил гарант.

Зеленский представил пять основных аспектов "Плана победы"

Геополитика: Приглашение Украины в НАТО рассматривается как подтверждение решительности партнеров и их видения Украины в системе европейской безопасности, включающей неизбежность евроинтеграции.

Ведение войны: Предусматривается продолжение военных операций на территории России, снятие ограничений на удары по ее территории, совместное с партнерами сбитие вражеской авиации, более активное использование дронов и ракет, а также доступ к разведданным.

Неядерный пакт сдерживания Размещение комплекса средств, которые обеспечат защиту от России и ограничат ее возможности.

Экономика: повышение стратегически-экономического потенциала Украины и усиление экономических санкций против России.

Безопасность: Опыт украинских военных будет использован для укрепления обороны НАТО и Европы после войны.

Приложения ко второму, третьему и четвертому пунктам представлены только партнерам.

Зеленский о стратегических ресурсах Украины и возможностях экономического роста

В своем «плане победы» президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что у страны есть стратегические ресурсы стоимостью триллионы долларов, в том числе уран, титан, литий и графит. Он призвал к совместной защите этих ресурсов и использованию их для экономического роста.

Зеленский отметил, что эти ресурсы могут либо укрепить Россию, либо усилить Украину вместе с Западом. Он акцентировал внимание на важности производства электроэнергии и продовольствия, утверждая, что захват этих ресурсов является одной из основных целей российского вторжения.

«Это наша возможность для экономического роста, укрепления Европейского Союза ради экономической и автономии безопасности. Это также шанс для США и партнеров по G7 работать с Украиной, которая может обеспечить прибыль от инвестиций», — заявил он.

Зеленский добавил, что в этот пункт есть тайное дополнение, которое уже передали партнерам. Украина предлагает США и Европе заключить соглашение об «совместной охране этих ресурсов, общем инвестировании и совместном использовании экономического потенциала».

Напомним, война в Украине началась 24 февраля 2022, когда Россия начала широкомасштабное военное вторжение. Причинами агрессии стали политические, экономические и интересы безопасности России, а также стремление Кремля остановить европейскую интеграцию Украины. Это вторжение стало продолжением конфликта, начавшегося в 2014 году по аннексии Крыма и войны на Донбассе.

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