Война на Черном море: капитан ВМС обратил внимание на недостатки в действиях российского флота

Оккупанты не могут привлекать свой флот для эффективного выполнения задач, способствующих развитию событий на фронте в их пользу.

Российский военный флот не имеет преимущества на море в контексте оперативного и оперативно-стратегического планирования, а уничтожение ВМС ВСУ в первые дни войны является только российским мифом.

Об этом заявил начальник кафедры Военно-морских сил Национального университета обороны Украины капитан 1 ранга Степан Якимяк во время круглого стола в Military Media Center.

По его словам, украинские ВМС были успешно выведены из-под удара и рассредоточены, так что в первые дни широкомасштабного вторжения РФ практически не было никаких потерь с украинской стороны как по кораблям, так и по другим силам и средствам.

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“ВМФ РФ действительно превосходит ВМС ВС Украины в общем количестве вооружения и личного состава. Но у него нет преимущества на море в контексте оперативного и оперативно-стратегического планирования. Противник не создал условий, при которых в настоящее время он может эффективно выполнять задачи, способствующие развитию событий в целом на фронте между Украиной и РФ", — отметил Степан Якимяк.

Напомним, ранее военный обозреватель Андрей Цаплиенко выразил мнение, что удар по российскому десантному судну "Оленегорский горняк" возле Новороссийска может повлиять на ход войны.

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