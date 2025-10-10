Война в Украине / © Associated Press

Российско-украинская война достигла опасного этапа и может перерасти в полномасштабное уничтожение.

Об этом заявил исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

По мнению аналитика, нынешняя ситуация свидетельствует о переходе боевых действий в решающую фазу.

«Сейчас мы находимся в ситуации, когда война зашла в очень опасную фазу. Мы привыкли к тому, что идет война на истощение, впрочем, это не была тотальная война. Сейчас создается впечатление, что эта война находится в финальной стадии, и вот-вот одна из сторон должна надломиться», — отметил Горбач в эфире.

По его словам, Украина наносит мощные удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре России, а российские войска отвечают атаками по гражданским объектам.

«Поскольку Украина наносит чувствительные удары по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре, то россияне продолжают уничтожать гражданскую и энергетическую инфраструктуру, находясь на грани тотальной войны. Они бьют по гражданским поездам и автобусам — фактически по гражданам. Это опасный предел, когда уничтожается все и все подряд», — подчеркнул эксперт.

Горбач подчеркнул, что у Украины нет другого выхода, кроме как продолжать обороняться и наносить удары по враждебным объектам, поддерживающим военные возможности России.

Украине нужно выдержать это. У нас просто нет другого выбора, как защищаться от российской агрессии. Также мы должны отвечать россиянам зеркально, конечно, не по гражданским объектам, а по тем, которые позволяют РФ продолжать эту войну», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что журналист и публицист Виталий Портников заявил, что в ближайшие годы характер российско-украинской войны может измениться — боевые действия на фронте постепенно стабилизируются, усилятся удары по тылу.

Мы ранее информировали, что российская армия продвинулась вблизи населенных пунктов трех областей Украины — Донецкой, Днепропетровской и Запорожской.