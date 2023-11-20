Война на левобережье Днепра: как действуют ВСУ и что делают оккупанты

В действиях врага пока не видно признаков формирования наступательных группировок.

Ситуация на фронте на юге Украины 20 ноября остается напряженной. ВСУ дальше удерживают позиции на левобережье Днепра.

Об этом сообщили в ОК "Юг".

Боевые действия на юге Украины

"Оперативная обстановка в зоне ответственности Сил обороны юга Украины остается напряженной. В действиях противника признаков формирования наступательных группировок не обнаружено", – говорится в заявлении.

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Украинские войска в дальнейшем удерживают свои позиции на левобережье Днепра, а также проводят контрбатарейную борьбу, наносят огневые поражения по позициям и по тылам российских оккупантов.

Что касается ситуации в море, там мощный шторм, поэтому все корабли российского флота спрятаны по пунктам базирования.

Силы обороны юга продолжают выполнение огневых задач. Из-за плохой погоды затруднена разведка результатов боевой работы, однако есть подтверждение об уничтожении шести вражеских бойцов, полевого пункта боеснабжения и пункта управления БПЛА.

Обстрелы на юге Украины

За сутки российские захватчики обстреляли девять населенных пунктов, в том числе Херсон, Белозерку, Никольское, Очаков и Солончаки.

Шесть мирных жителей получили ранения, из них один ребенок. Вражескими обстрелами повреждено более 10 многоэтажек, около 30 частных домов, два гаража, четыре здания частных предприятий, газопровод и линии электропередачи.

Войска РФ сбросили с беспилотника четыре осколочных боеприпаса по населенному пункту Антоновка. Жертв среди населения нет.

Напомним, украинские морпехи уничтожили несколько грузовиков врага на трассе Олешки — Новая Каховка, которые должны были обеспечить оккупантов боекомплектом. Одна из задач ВСУ на левом берегу Днепра – нарушение логистических путей россиян. Сейчас идут тяжелые бои за Крынки.

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