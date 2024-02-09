"Война не имеет перерыва на обед": в ОП сделали громкое заявление о круглосуточной работе ТЦК

Кабмин разрешил территориальным центрам комплектования и соцподдержки (ТЦК) работать круглосуточно, чтобы избавиться от разрыва с событиями на фронте.

Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

“Нужно точно понимать, какое количество людей необходимо... чтобы оно прошло соответствующую тренировку, соответствующую психологическую подготовку для того, чтобы можно было обеспечить процессы ротации. А это вопрос не одного дня, не одной недели... Когда ты берешь людей, соответственно формируешь определенные тренировочные базы, насыщаешь их людьми и таким образом это будет занимать промежуток времени месяц, два, три... И все это надо иначе выстраивать”, – отметил Подоляк.

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“На мой взгляд, Кабинет министров идет навстречу ТЦК, что нужно выстраивать работу не так, чтобы мы работали с 9-й до 6-й... У войны нет перерыва на обед, определенного тайминга... Поэтому для того, чтобы избавиться этого "здесь работают определенное время, а на фронте — постоянно находятся 24 на 7"... Чтобы этого разрыва не было и была правильно построена логистика подготовки людей, которые пойдут на ротацию, доукомплектации, для этого нужно, чтобы ТЦК работали иначе", – уверен он.

По словам Подоляка, это касается и кадровых изменений, происходивших и происходящих в ТЦК, и регламентной работы, и регламента тайминга работы ТЦК.

Напомним, Кабинет министров предоставил право территориальным центрам комплектования и социальной поддержки работать круглосуточно во время проведения мобилизации и/или во время действия военного положения.

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