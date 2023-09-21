Война не помешала: в Сумской области руководители завода поставляли в РФ насосы для атомных реакторов (фото)

Служба безопасности Украины разоблачила руководителей сумского завода, поставлявших в Россию насосы для атомных реакторов.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как отмечается, правоохранители ликвидировали мастабную схему поставок в Россию стратегически важной продукции для атомной энергетики и нефтегазовой отрасли страны-агрессора.

“Речь идет о насосном оборудовании, которое производится на одном из заводов в Сумах. Это предприятие входит в структуру русской финансово-промышленной группы ГМС, которая является одним из огромнейших “доноров” бюджета России. В результате следственных действий арестован уставный капитал, недвижимое и движимое имущество украинского завода на общую сумму почти 365 млн. грн. По данным следствия, после полномасштабного вторжения России руководство сумского завода разработало схему поставки украинской продукции в Россию в обход наложенных санкций”, — рассказали в СБУ.

Там также добавили, что для маскировки деятельности подозреваемые задействовали подконтрольные коммерческие структуры из нескольких стран Европы и Азии. Иностранные предприятия закупали насосное оборудование якобы для своих нужд, а затем переправляли его конечным заказчикам в РФ.

“Должностные лица поставляли украинское насосное оборудование в две азиатские страны для строительства атомных электростанций под руководством Росатома. Во время обысков по местам работы и фактическому проживанию фигуранты изъяли документы, компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами сделки. В настоящее время двум должностным лицам завода доложено о подозрении по следующим статьям УК Украины: ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 ("Колаборационная деятельность, совершенная организованной группой"), — добавили в СБУ.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, что Украина массированно ударила ракетами "Нептун" по аэродрому Саки в Крыму.

Читайте также: