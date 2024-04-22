"Война – не так далеко, как может казаться": Львовский ТЦК снял второй мотивационный ролик

На видео показали солдата оккупационной армии России во Львове.
Львовский территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) опубликовал второй мотивационный видеоролик с призывом к мужчинам присоединяться к рядам Вооруженных сил и вставать в защиту Украины.
Слоган кампании: "Становись на защиту Украины! Война – не так далеко, как может казаться".
"Просматривая это видео пусть каждый сделает свои выводы. Напомним лишь об исторических параллелях с 1939 годом. Каждый из нас обязан приложить все усилия сегодня, чтобы эта история не повторилась завтра. Становись на защиту Украины! Война – не так далеко, как может казаться", — говорится в сообщении к видео.
На видео показали солдата оккупационной армии России, занявшего квартиру украинской семьи во Львове.
Там напомнили, что Львовский ОТЦК и СП и Львовский городской совет сотрудничают в создании коммуникационных продуктов для мотивации привлечения к защите своей страны.
В начале весны во Львове по теме мобилизации разместили также наружную рекламу на бордах и ситилайтах.
"Город будет продолжать выпускать и другие информационные продукты на тему призыва, в частности призывать посещать ентр рекрутинга украинской армии во Львове. Это пилотный проект Министерства обороны и Львовской мэрии. Работники центра предоставляют консультации об актуальных вакансиях в ВСУ. Центр рекрутинга украинской армии находится на ул. К. Левицкого, 67", — добавили в военкомате.
Напомним, в начале апреля Львовский ТЦК и СП опубликовал первый мотивационный видеоролик для поощрения мобилизации.
Военный Эльдар Сарахман жестко высказался о видео Львовского военкомата.
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