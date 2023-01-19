"Война не вызывает сильной тревоги и возражений": россияне стерпят еще одну волну мобилизации

В России вырос уровень поддержки войны против Украины.

В России растет уровень поддержки войны обществом, и граждане могут стерпеть новую волну мобилизации в ряды ВС РФ.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal, ссылаясь на данные закрытого опроса российского Фонда Общественное мнение.

Журналисты напоминают, что в сентябре, когда президент РФ Владимир Путин издал указ о проведении частичной мобилизации, уровень поддержки войны обществом упал до 34%.

Уже в ноябре, когда призыв в ряды российских войск был официально завершен, этот показатель снова вырос до 80%.

Бывший чиновник Кремля в комментарии журналистам предположил, что россияне "вытерпят" еще одну волну мобилизации, во время которой в ВС РФ могут призвать еще несколько сотен тысяч бойцов. Подобное мнение экс-работник администрации президента аргументировал результатами закрытых внутренних опросов, проводившихся по заказу властей.

Экс-руководитель независимого Аналитического Левада-Центра Лев Гудков также подтвердил, что россияне стали более лояльно относиться к полномасштабной войне и гибели десятков тысяч человек в Украине. По его словам, пропагандистская машина сокращает последствия вооруженного конфликта.

"На бытовом уровне война пока не вызывает у россиян сильной тревоги и возражений", — добавил Гудков, комментируя настроения в российском обществе.

Напомним, в Российской Федерации продолжается так называемая частичная мобилизация, там готовятся к новой волне.

Аналитики ISW указывают на то, что по данным Генерального управления разведки Украины, в России начинают активнее мобилизовать мужчин постарше, а также мигрантов из стран бывшего Советского Союза.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что в России полным ходом проходит подготовка к новой мобилизации, и ФСБ издала приказ о запрете пересечения границы гражданам, имеющим долги.

Шойгу заврался: потери РФ на войне "низкие", но мобилизация продолжается

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