"Война не закончится до следующей весны": Верещук заявила о долгом и тяжелом пути к победе

Она призвала настроиться на длительную борьбу, к продолжительной и тяжелой войне.

Глава Министерства реинтеграции Ирина Верещук заявила, что "путь к победе в войне будет длинным и тяжелым".

Об этом она написала в соцсетях.

"Сколько еще будет продолжаться война? Должны быть честными. В этой войне путь к победе будет долгим и трудным. "2-3 недели", "до конца года", "следующей весны" – все это неправда", – признала Верещук.

Она призвала настроиться на длительную борьбу, к продолжительной и тяжелой войне. И только Украина победит.

По словам министерши, речь идет о "марафоне, а не на спринт", о "бое из двенадцати раундов, а не из трех".

"Не думаем о потом. Делаем максимум здесь и сейчас. Спокойно. День за днем. И поддерживаем друг друга. Это тоже важно. Именно поэтому мы устояли в прошлом году. Именно поэтому мы, в конце концов, победим", – подытожила Верещук.

Ранее глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут предположил, что в Украине могут мобилизовать еще сотни тысяч людей в дополнение к тем, кто уже на фронте.

Напомним, сайт ТСН.ua собрал прогнозы и сценарии экспертов о том, как и когда может закончиться война в Украине.

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