Война не закончится полным освобождением всех украинских территорий: политолог объяснил, что будет происходить дальше

Освобождение всех украинских территорий от российских оккупантов не гарантирует полного прекращения боевых действий. Это позволит войне перейти на новый уровень и новые линии фронта.

Об этом рассказал политолог и журналист Виталий Портников.

"Я не сторонник идеи, что эта война будет решена путем того, что у нас просто будет больше оружия. Ни одно оружие не является панацеей в этой войне. Мы все время пытаемся повысить уровень собственного вооружения, понимая, что таким образом мы сможем эффективнее освободить эти территории, которые находятся сегодня под российской оккупацией. Все согласились, это консенсус Запада и Украины, что эта война не происходит на территории РФ. Дальше идут наши с вами желания. Это не какие-то реалистичные анализы, это мечты - вот если мы освободим наши территории, российский режим посыплется, Россия может желать мира. Я думаю, что освобождение наших территорий – это просто переход войны на новый уровень противостояния на новых линиях", – подчеркнул Виталий Портников.

По его словам, война заканчивается, если одна из сторон принуждает другую к капитуляции.

"Украина принудить Россию к капитуляции не может. Россия может только бояться, что мы заставим ее покинуть те территории, которые она сегодня оккупировала. В то же время неизвестно, сможем ли мы мешать ей превратить эти территории после их освобождения в сплошную пустыню. В Херсоне сейчас довольно трудно жить, и каждый деоккупированный украинский город ждет та же участь. Многие люди будут чувствовать себя в опасности просто потому, что они годами жили в оккупации, оставят эти территории в сторону России. Еще какая-то часть покинет эти территории в сторону Украины, и Россия будет упорно уничтожать все, что она не сможет вывезти", - подчеркнул политолог.

Напомним, что в РФ блогеры собирают для оккупантов донаты на массовую закупку мешков для трупов.

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