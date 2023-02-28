"Война не закончится в ближайший месяц": военный Вышебаба призвал идти в военкоматы

Павел Вышебаба предупредил, что нужно готовиться к тому, что война еще будет продолжаться.

Командир отделения в 68-й бригаде ВСУ, поэт и музыкант Павел Вышебаба рекомендует всем мужчинам честно встать на учет и готовиться к войне. По его словам, просто отсидеться не получится. Украинская армия нуждается в пополнении для борьбы с российскими захватчиками.

Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона.

"Надо готовиться к тому, что война не закончится в ближайший месяц. Победа будет точно за нами, однако мы не знаем точно когда. Поэтому меня удивляет история, что вроде бы люди убегают от военкоматов. Надо приходить в состояние внутренней мобилизации, идти в военкоматы, становиться на учет. Мы рассчитываем на вас. Нам нужно пополнение там, где выбывают, например, "трехсотые" наши ребята, едут на лечение", — подчеркнул военный ВСУ.

Напомним, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявляет, что ситуация в районе Бахмута на Донетчине очень напряженная. Россия бросила на это направление наиболее подготовленные штурмовые отряды "вагнеровцев".

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