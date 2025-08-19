Война не знает каникул: на Запорожье погиб 15-летний подросток, приехавший в гости

На Запорожье погиб 15-летний подросток, вернувшийся домой на каникулы / © Суспільне

В результате обстрела села Новояковловка в Запорожье 17 августа погиб 15-летний подросток. Его родители, младшие брат и сестра госпитализированы.

О деталях трагедии рассказали жители села в разговоре с «Суспільне Запоріжжя».

Село расположено в 8 километрах от фронта.

Соседка семьи, в чей дом попали оккупанты, Галина рассказала, что супруги вместе с тремя детьми в начале полномасштабной войны эвакуировались на Закарпатье. Этим летом они временно вернулись домой на каникулы.

«Еще в начале войны они уехали к маме Инны, там детки в школу ходили и это же нужно было ей привезти их сюда? Ну, это беда, беда. Они только на лето приехали сюда на каникулы. А так… Наши местные ребята их отвезли на скорую», — рассказывает женщина.

От удара российского ФАБ 15-летний сын Инны Анатолий погиб.

Убитый россиянами подросток / © Telegram / Андрей Ермак

Саму мать вместе с мужем, 12-летним сыном и восьмилетней дочерью госпитализировали. У детей острая реакция на стресс.

«Она, бедная, так кричала вчера, так кричала. Упала на ребенка, у него все в крови. И она вся в крови, замазалась. Очень у нее был большой шок», — говорит Галина.

От российской атаки поврежден и дом Романа — переселенца из прифронтового села Щербаки, который поселился в доме своей сестры.

«Ночью накрыли. У меня оно повреждение, ногу чем повредило. Едва до соседей дошел. Была хата — теперь нет. Как я еще целый остался? Меня дверь спасла, накрыла. Из комнаты, где я спал, дверью меня прикрыло, а сверху все остальное. Я едва оттуда вылез», — рассказал мужчина.

Местные жалуются, что почти каждый день россияне обстреливают Новояковловку. Их улица почти полностью разбита. Но, несмотря на это, местные жители не хотят уезжать из родных домов. Говорят, некуда и нет средств.

Напомним, что в результате удара по Харькову 18 августа погибли двое детей — это 1,5-летняя девочка и 16-летний парень.