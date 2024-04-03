"Война никого не обойдет": украинский командир — о мобилизации с 25 лет

Командир подразделения 153-й бригады Назарий Кишак считает решение об уменьшении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет "важным решением".

Такое мнение украинский военный выразил в эфире телеканала "Эспрессо".

Также читайте Мобилизация в Украине: кто должен явиться в ТЦК с 1 апреля и какие изменения ждут украинцев

"Мы должны понимать, что 25 лет — это достаточно юный возраст, но я уже в 21 служил в Мариуполе, и не могу сказать, что 25 лет — это слишком быстро. Это нормальный возраст, когда можно уже подготовить себя к войне и участвовать в 25 — это сознательный возраст, но желательно, чтобы сначала мобилизовались те, кто скрывается от мобилизации уже два года.У нас есть большое количество людей от 35 лет, которые даже не стали на учет, но для каждого свой время", — прокомментировал Кишак.

По его мнению, сейчас государство делает правильные шаги и "начало наводить порядок, потому что есть много моментов, где люди манипулируют".

"Пока резко увеличилось количество студентов 30-35+ со вторым высшим образованием. Нужно вносить правки в законопроект, чтобы разрешали отсрочку только тем людям, которые будут иметь первое высшее образование, ни второе, третье или четвертое. Война никого не обойдет, мы должны подготовить состав, чтобы уничтожать врага. Потому что россияне не дадут нам свободно жить в нашей стране", – считает военный.

Напомним, накануне Зеленский подписал закон о снижении предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников от 27 до 25 лет. Это означает, что теперь мобилизационный возраст уменьшился до 25 лет.

Читайте ведущие новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.