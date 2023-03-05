Война нового поколения и тактика Второй мировой: эксперт сравнил методы РФ и ВСУ на фронте

Россия не изменила формы ведения войны со времен Второй мировой и упрекает позиции ВСУ своим "пушечным мясом".

Украинские военные на фронте используют методы мобильной обороны. Российские же оккупанты продолжают бросать в бой "пушечное мясо" и наступать волнообразными атаками, как это происходило во времена Второй мировой войны. Такие действия врага приводит к огромным потерям России на поле боя.

Об этом заявил военный эксперт Валерий Рябых, передает FREEДОМ.

По его словам, Украина ведет войну нового поколения, применяя способы ведения мобильной обороны, не сосредотачивается на содержании каких-либо рубежей или выходе на рубеже к каким-либо датам.

"А Россия не изменила формы ведения войны и активно использует то, что было наработано во время Второй мировой войны", — сказал он.

По мнению эксперта, волнообразные атаки российских окупантов на Бахмутском направлении напоминают операцию войск СССР в Кенигсберге.

“В современной войне, кроме количества [живой силы], решающее значение имеет и качество войск, прежде всего их вооружение, которое должно носить современный характер. Поскольку сегодня основной упор делается на высокоточное вооружение и ситуационную осведомленность. Россия здесь проиграет”, — подчеркнул он.

Как пример Рябых привел наступление в конце января — начале февраля на Угледарском направлении, потерпевшем полный крах.

“Россияне пытались продолжать по старинке атаковать заранее подготовленные позиции украинских войск и, не учитывая особенности местности, поплатились тем, что за неделю боев было уничтожено до 160 единиц техники и две элитные бригады морской пехоты. Надо сказать, что с повышением уровня технологической оснащенности украинских войск уровень потерь российской армии будет расти все больше", — отметил он.

Эксперт добавил, что современная война определяется технологическими возможностями сторон. А Россия пока попала под всяческие международные санкции и отключена от основных источников получения технологий.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по сборищу россиян на Кинбурнской косе. В воздух взлетел склад, пушка и РСЗО.

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