Война переходит к новому этапу: Залужный в колонке The Economist назвал риски для Украины

Война России против Украины переходит к новому этапу – так называемой позиционной войне, состоящей из статических и изнурительных боев

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своей колонке, опубликованной изданием The Economist.

Залужный отметил, что украинцы показали готовность "положить душу и тело за свою свободу". Он напомнил, что Украина не только остановила вторжение гораздо более сильного врага, но и освободила значительную часть своей территории.

"Однако война сейчас переходит на новый этап: то, что мы, военные, называем "позиционной" войной статического и изнурительного боя, как в Первой мировой войне, в отличие от маневровой войны движения и скорости", – объяснил главком.

По его мнению, позиционная война пойдет на пользу России, позволяя ей восстановить свою военную мощь, что в конечном счете будет угрожать ВСУ и самому государству.

Что делать Украине — 5 пунктов от Залужного

1. Превосходство в воздухе

По словам Залужного, контроль над небом необходим для крупномасштабных наземных операций. Он напомнил, что в начале войны у Украины было 120 боевых самолетов. Из них только одна треть пригодилась к использованию.

"Военно-воздушные силы России понесли огромные потери, и мы уничтожили более 550 систем противовоздушной обороны, но они сохраняют значительное преимущество над нами и продолжают создавать новые ударные эскадрильи. Это преимущество осложнило нам продвижение вперед. Российские системы противовоздушной обороны все больше мешают нашим самолетам летать. Наша оборона делает то же самое с Россией. Таким образом, российские беспилотники взяли на себя значительную часть роли пилотируемой авиации по разведке и нанесению авиаударов", — говорит генерал.

Поэтому он отмечает важность беспилотников для Украины.

2. Радиоэлектронная борьба (РЭБ)

По мнению Залужного, РЭБ – ключ к победе в войне беспилотников. Он напомнил, что в последнее десятилетие Россия модернизировала свои силы РЭБ, создав новый род армии и 60 новых видов техники.

"В этом враг нас превосходит: 65% наших платформ постановки препятствий в начале войны были произведены еще в советское время", — признает главком.

Залужный отмечает, что в Украине уже создали много собственных электронных систем защиты, которые могут предотвратить глушение. Но ВСУ также требуется больший доступ к электронной разведке от наших союзников.

3. Контрбатарейный огонь – поражение артиллерии противника

4. Разминирование

Залужный сообщил, что даже западные средства для разминирования оказались недостаточными, учитывая масштабы российских минных полей, местами простирающиеся на 20 км.

"Когда мы прорываем минные поля, Россия быстро их пополняет, выпуская новые мины на расстоянии", — говорит главком.

5. Резервы

По мнению Залужного, Украина должна наращивать резервы. Поэтому необходимо расширить категорию людей, которые могут быть призваны на военные учения либо мобилизацию.

"Позиционная война – это длительная война, которая несет огромные риски для Вооруженных Сил Украины и государства. Если Украина хочет вырваться из этой ловушки, нам понадобятся все эти вещи: преимущество в воздухе, значительно усовершенствованные средства электронной борьбы и контрбатарейной борьбы, новая минная технология и способность мобилизовать и тренировать больше резервов. Нам также нужно сосредоточиться на современном командовании и управлении", — подытожил главнокомандующий ВСУ.

Напомним, Валерий Залужный рассказал, какую ИПСО в очередной раз разгоняют оккупанты.

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