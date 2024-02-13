Война переходит к новой стадии — Сырский о современных технологиях на фронте

Полномасштабная война в Россией стала катализатором беспрецедентно быстрого технологического прогресса украинской армии. Как заявил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский, значение новейших разработок для вооруженной борьбы с каждым днем растет.

Об этом он сказал в интервью для ZDF.

"Мы сейчас наблюдаем, как роль дронов постоянно, каждый день увеличивается... потому что увеличивается количество использования дронов с обеих сторон... Сейчас фактически на всех звеньях военного управления каждый командир видит картинку боя. Если раньше он мог увидеть какую-то ограниченную частицу с какого-то блиндажа или наблюдательного пункта, сейчас он видит и весь пейзаж этих боевых действий", — рассказал новый Головком.

Кроме того, во время войны активно применяются наземные роботизированные платформы и модули с дистанционным управлением. Это позволяет сохранять жизнь украинских военнослужащих.

"Дроны перемещаются фактически по всей полосе боевых действий. Эта война значительно повышает значение технологического прогресса в Вооруженных силах и в самом процессе вооруженной борьбы. Мы уже видим и для нас это не новость использование наземных роботизированных платформ. Использование модулей, которые управляются дистанционно, что дает возможность сохранить жизнь наших военнослужащих. То есть война переходит в новую стадию", - сказал Сырский.

Напомним, Сырский также ответил на вопрос о том, когда война в Украине может закончиться. Он назвал, чего не хватает Украине для того, чтобы выиграть войну против РФ.

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