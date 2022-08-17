Война переходит в затяжную фазу: военный эксперт ответил, играет ли это в пользу Украины

Однако время играет в пользу Украины, поскольку на фронт успевает вовремя и в необходимом количестве поступать военная помощь от западных партнеров.

Военный эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Эспрессо".

"Время играет на стороне Украины, ведь поступление военной помощи от международных партнеров улучшает ситуацию на поле боя. Но в любом случае удерживать такую большую линию фронта достаточно сложно", — отметил Згурец.

По его словам, на этом этапе войны на первый план выходит вопрос предоставления Вооруженным силам артиллерии и боеприпасов.

"Пока линия фронта для нас в целом понятна. По сравнению с первым этапом, когда российские войска продвигались по 5 направлениям, сейчас ситуация принципиально иная. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечает нашим партнерам важность предоставления артиллерии и боеприпасов — этот вопрос выходит на первый план", — заметил Сергей Згурец.

Как сообщалось ранее, украинцев предупредили, что в ближайшее время на всем фронте можно ожидать очень острые события ради освобождения всей территории.

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