Война подходит к завершению: эксперт назвал месяц, когда РФ начнет отводить войска из Украины

Такой вывод эксперт сделал, ссылаясь на события, происходящие в последние недели. В частности, первое, оккупанты ввели на фронт 3 армейский корпус, пытаясь улучшить свое положение, второе, обстрелы существенно упали. Третье, в надежде хоть как-то повлиять на ситуацию на фронте, Россия остановила "Северный поток-1" и уменьшает поставки газа в ЕС, чтобы шантажировать Европу.

У себя на телеграмм-странице Андрусов описал два сценария окончания войны – оптимистичный и пессимистический.

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По оптимистическому сценарию Россия начнет выводить свои войска с территории Украины весной и заявит о переговорном процессе. Мирные переговоры, по мнению эсперта, завершатся ориентировочно в мае.

"Весной мы увидим много жестов "доброй воли" и начало переговорного процесса. Это будет сопровождаться прекращением боевых действий и выводом российских войск из целого ряда оккупированных территорий. Мирные переговоры завершатся ориентировочно в мае. Формула будет примерно такова: россия откажется от требований денацификации и отвоевания территории Донбасса, возьмет на себя обязанности восстанавливать Украину при снятых санкциях.Украина откажется от вступления в НАТО.Донбасс и Крым не будут обсуждаться.Основным условием этого сценария является нанесение значительного ущерба российскому экспорту нефти санкциями, которые стартуют в декабре. в том числе при изменении позиции Индии и Китая по закупке российских энергоресурсов. Если в январе пути увидит, что финансовые перспективы его на грани банкротства, ведение войны начнет терять смысл", — считает Андусов.

Пессемистический сценарий предполагает, что Китай и Индия поддержат Путина, что не надолго, но помогут удержать экономику РФ. Зимой война будет "на паузе", что позволит Путину максимально накопить новые силы, которые он бросит в бой март — апрель.

"Эти силы не смогут показать результат, но интенсивные бои продлятся до июля — августа, пока не повторится ситуация в этом году. Тогда пути придется делать жесты доброй воли и садиться за стол переговоров, которые завершатся ориентировочно в октябре", — отметил он.

Как сообщалось ранее, в ВСУ считают, что активная фаза войны против России не закончится до 2022 года и продлится в 2023 году.

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