"Война пошла не по сценарию": командир 3-й штурмовой бригады назвал самое слабое место армии РФ

Командир 3-й штурмовой бригады, основатель "Азова" и бывший народный депутат Андрей Белецкий рассказал, что когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, она надеялась, это будет "военно-полицейская операция". Что оккупанты так далеко зайдут, все поднимут руки и фактически операция перейдет в операцию наведения порядка и разоружения, им так казалось.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

"Оно так не получилось. Война пошла по понятным причинам не по их сценарию. И вместо того, чтобы это быстро понять, начать мобилизовать население, в армию призывать, или наоборот сделать эти шаги, которые они потом все равно сделали (бегство из-под Киева, бегство из-под Харькова), они вместо этого кричали: вперед, вперед, вперед. И полностью стерли свои кадровые части. Вот прямо стерли их, как об наждачную бумагу — в ноль", - отметил он.

Белецкий отметил, что пока у оккупантов нет ни сержантского корпуса, ни младших офицеров с опытом. А те, кто попадает на фронт по сокращенным курсам, очень быстро либо становятся инвалидами, либо умирают. У них не происходит накопления опыта. Они не становятся более профессиональными.

"Я все время наблюдаю одно и то же: сухопутные войска Российской Федерации, особенно в таких составляющих как пехота, танки, бронетехника – стабильно плохие. С лета прошлого года они стабильно плохо воюют. И они ничего с этим поделать не могут, и я не думаю, что смогут. То есть у них растут другие направления: по РЭБу они стали намного мощнее, по беспилотным системам, артиллерия качественная достаточно. Авиацию стали в разы эффективнее применять. Но эта составляющая у них мертвая, и такой она и будет", — говорит командир "Азова".

Андрей Белецкий также добавил, что мотивация оккупационных войск – очень слабая.

"Средняя температура по палате для них очень плохая. Бегство периодическое", — резюмировал военный.

Напомним, ВСУ ликвидировали разведчика ГРУ РФ (фото).

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