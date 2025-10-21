"Война постучится в дом соседа": Залужный жестко предупредил о российской милитаризации

Валерий Залужный / © Getty Images

Посол Украины в Великобритании, бывший главком ВСУ Валерий Залужный выступил с жестким предупреждением относительно глобальных последствий войны, которую ведет Россия.

В своей колонке, опубликованной в "Украинской правде", он констатировал, что военный конфликт уже вышел за пределы Украины и теперь напрямую угрожает европейским соседям.

Россия не видит причин останавливаться

Залужный отметил, что Россия сегодня активно милитаризуется, игнорируя любые сдерживающие факторы:

"Ясно только одно: Россия сегодня милитаризируется, ее экономика работает на военных рельсах, а общество накачивается пропагандой. А еще сегодня россияне не видят никаких причин, почему они должны останавливаться", — заявил бывший главнокомандующий.

Он призвал европейские страны не игнорировать этот факт, а активно выяснять подлинные намерения Кремля.

Крах старого мира и глобальная угроза

Залужный подчеркнул, что война в Украине давно перестала быть локальным конфликтом и привела к краху идей и теорий, на которых основывалось представление о мировом порядке.

"Война в центре Европы не только коснулась каждого украинца, она под грохот разрушающегося старого мира стала глобальной и вот-вот будет готова постучаться в дом соседа. Соседа, живущего с нами на одном небольшом этаже и который называется Европа", — заявил Залужный, акцентируя на том, что Европа имеет увидение.

