Война пришла к россиянам: Bloomberg о последствиях вторжения Путина в Украину

Президент России Владимир Путин и война против Украины / © ТСН

Реклама

Полномасштабная война России против Украины все больнее бьет по самим гражданам страны-агрессора. Так, в Белгороде и соседних областях энергосистемы на грани коллапса, а жители вынуждены эвакуироваться из-за отсутствия отопления в сильные морозы.

Об этом говорится в статье Bloomberg.

Миллионы украинцев вынуждены переживать одну из самых холодных зим за последние годы без стабильного света и отопления, ведь российские ракетные и дроновые удары серьезно повредили энергетическую систему. В то же время десятки тысяч россиян в западных регионах страны сталкиваются с похожими проблемами: обстрелы разрушают критическую инфраструктуру, и власти вынуждены прибегать к чрезвычайным мерам.

Реклама

Война начала дорого стоить самой России

Белгород в 40 км от Украины стал одним из самых показательных примеров того, как война начала дорого стоить самой России. В городе с населением около 322 тыс. человек серьезно повреждены энергосети после ракетных атак — настолько, что жители могут оставаться без горячей воды в течение нескольких месяцев.

Несмотря на то что Кремль подает войну как далекую от повседневной жизни обычных россиян, ситуация в Белгороде и других приграничных областях демонстрирует: фронт фактически приблизился к дому. Вместе с ним пришли те же риски для энергетики, государственных служб и гражданского населения, которые в значительно больших масштабах испытывает Украина с 2022 года.

Российские чиновники преуменьшают последствия

Хотя эти регионы уже находятся на грани гуманитарного кризиса, московские чиновники и государственные медиа преуменьшают последствия войны на российской территории. Путин публично почти не говорит о положении приграничных общин, эта тема редко звучит на правительственных совещаниях и почти отсутствует на федеральном телевидении.

Данные о масштабах разрушений поступают в основном от местных властей, которые сообщают подробности нерегулярно. При этом открытой критики Путина за то, что война добралась до российских городов, практически нет.

Реклама

Как живут Белгородская, Брянская и Курская области?

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что горячую воду в домах, подключенных к централизованному отоплению, скорее всего, не удастся восстановить до завершения отопительного сезона. Сейчас температура в городе опускается до -10°C.

По его словам, на прошлой неделе после атак без тепла остались около 80 тыс. человек, около 3000 — без газа, а еще около 1000 — без электричества. Власти объявили частичную эвакуацию: детей, многодетные семьи, семьи с детьми с инвалидностью и одиноких пожилых людей временно переселяют в соседние регионы.

В воскресенье удары повредили в Белгороде не только энергетические объекты, но и региональный центр обработки данных, что повлекло сбои в работе административных систем, сообщил губернатор.

Жители Брянской области также провели минувшие выходные без света и тепла после того, что губернатор Александр Богомаз назвал «самой мощной атакой БПЛА» с начала войны. По словам чиновников, в течение полусуток было сбито 120 дронов.

Реклама

Курская область и дальше подвергается регулярным атакам беспилотников после ожесточенных боев в прошлом году за возвращение территорий, которые украинские силы захватили во время неожиданного рейда в 2024 году — первой иностранной военной операции на территории России со времен Второй мировой.

Министерство образования РФ сообщает, что в приграничных регионах из-за «нестабильной ситуации» старшеклассники в этом году могут быть освобождены от сдачи выпускных государственных экзаменов.

«Ученики и родители живут в состоянии постоянного стресса. Дети уже могут по звуку отличить запуск ракеты, „прилет“ и работу ПВО», — сказала 62-летняя учительница из Белгорода Наталья.

Она добавила, что громкоговорящее предупреждение — «Внимание! Ракетная опасность!» — стало привычной частью их повседневной жизни.

Реклама

Российские таки по Украине

В феврале интенсивность ударов резко возросла с обеих сторон, несмотря на то что продолжаются дипломатические попытки с участием США достичь мирного соглашения. Новый раунд переговоров с участием российских, украинских и американских представителей начался 17 февраля в Женеве.

За неделю до этих переговоров Россия выпустила по Украине около 1300 ударных дронов, более 1200 управляемых авиабомб и 50 ракет, атакуя энергетическую и другую гражданскую инфраструктуру, сообщил 15 февраля президент Владимир Зеленский.

16 февраля он провел совещание относительно последствий для Киева, а также Харьковской, Запорожской, Полтавской и Сумской областей. По словам Зеленского, Украина готовится к энергетическим переговорам с европейскими партнерами и странами G7 во Франции на этой неделе.

В Украине много школ вынуждены проводить уроки в подземных укрытиях, чтобы обезопасить детей от ракетных и дроновых атак.

Реклама

Напомним, после ударов по энергетической инфраструктуре 6 — 7 февраля в Белгородской области начались перебои со светом и теплом. После обстрела 8 февраля из Белгорода начали вывозить детей в другие регионы РФ. 12 февраля в городе и соседних округах из-за обстрела и аварии на подстанции пропал свет у 220 тыс. абонентов. Местные власти ввели веерные отключения, а в Сети сообщают также о проблемах с отоплением.

В свою очередь в ночь на 17 февраля Россия массированно атаковала энергетическую, гражданскую и железнодорожную инфраструктуру в восьми областях Украины. Из-за ударов по подстанциям и генерации в ряде регионов возникли перебои с водой и теплом. Также повреждены железнодорожные объекты, однако движение поездов продолжается, а энергетики и коммунальщики уже работают над восстановлением услуг.

Что заставит РФ искать прекращения войны уже в 2026 году?

К слову, экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус считает, что исчерпание российского Фонда национального благосостояния и дефицит бюджета могут заставить Кремль искать прекращения войны уже в этом году. Несмотря на отсутствие реальных компромиссов со стороны РФ сейчас, критическое положение экономики, рекордная инфляция и ослабление рубля создают предпосылки для уступок. Ситуацию для агрессора ухудшают огромные потери личного состава на поле боя, а также развитие украинских дальнобойных систем, в частности ракеты «Фламинго» с дальностью 3000 км. По мнению генерала, сочетание финансового краха и наращивание украинских ударных способностей должно заставить Путина признать невозможность продолжения войны, хотя для этого необходимо усиление санкционного давления и прекращение китайских поставок.