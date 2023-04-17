Война пришла в дом каждого россиянина: в ГУР заявили об отсутствии безопасных мест в России

В России полномасштабная война, развязанная фюрером Путиным, дошла до каждого российского дома.

Полномасштабная война, развязанная Россией против Украины, пришла в дома россиян.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Как отмечается, Юсов отвечал на вопросы журналистов о взрывах в Белгороде, в частности — произошедшее накануне электроподстанции.

"Очевидно, что для людей, которые верят в чудо, живут и творят добро, на них сходит благодатный огонь. Кто совершает зло, то огонь на Пасху бывает другим... Война уже пришла в дом каждого россиянина и каждого подданного режима Путина", — отметил он. Андрей Юсов.

Однако была ли это атака со стороны Украины — неизвестно.

Напомним, что россияне заявили о якобы обстрелах разных уголков Белгорода и окрестностей днем 17 апреля.