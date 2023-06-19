"Война продолжается": Подоляк рассказал, что может ожидать Украину осенью и зимой

Украинцам следует готовиться к очередным массированным ударам ВС РФ осенью и зимой.

Об этом заявил советник главы Офиса президента в интервью "РБК-Украина".

Подоляк отметил, что гражданам Украины нужно понимать, что "большая война все еще продолжается". Однако условия отличаются от начала конфликта.

"Пока война не закончится, необходимо быть готовыми ко всему и понимать, что в России ограничено количество инструментов для влияния на течение боевых действий. Она полагается в основном на террористические методы, такие как использование остатков крылатых ракет, баллистических ракет, гиперзвуковых и беспилотных летательных аппаратов для атак на гражданское население и критическую инфраструктуру, включая энергетические системы", — сказал Подоляк.

В то же время представитель ОП подчеркнул, что, несмотря на угрозы обстрелов со стороны РФ, Украина должна вкладывать значительные средства в восстановление и развитие трансформаторных подстанций, распределительных сетей и других инфраструктурных объектов.

"И это все государство будет делать. Но между тем должны понимать, пока война не закончится, Россия будет использовать одни и те же террористические инструменты. Должны это осознавать", — добавил Подоляк.

Энергетический террор оккупантов

Российские оккупанты с 10 октября 2022 года наносили массированные ракетные удары по энергетической системе Украины. Захватчики одновременно запускали несколько ракет по украинским городам, чтобы оставить украинцев без тепла и электричества во время зимы.

Из-за действий оккупантов по Украине вводились стабилизационные и аварийные отключения электричества.

Заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что враг переориентирует направления для нанесения ракетных ударов по Украине. Энергетическая инфраструктура остается под прицелом. В то же время, главной целью становятся военные объекты, а также концентрация войск ВСУ и логистика.

Он также подчеркнул, что удары по нефтебазам подтвердили то, что оккупанты будут пытаться уничтожить те критические элементы инфраструктуры, которые нам необходимы для успешного ведения боевых действий. Он добавил, что энергетика также останется в целях врага.

"Остаются также объекты критической инфраструктуры, прежде всего, экономические — те, которые влияют на развитие нашего государства. Это нефтеперерабатывающие предприятия, предприятия оборонно-промышленного комплекса и т.д.", — отметил Скибицкий.

Военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев считает, что энергетический террор России провалился, а потому мишенью оккупантов может стать транспортная инфраструктура Украины.

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