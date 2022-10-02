Война против Украины стала для Путина кошмаром: генерал ЦРУ объяснил, поможет ли руководителю мобилизация

Бывший директор ЦРУ и генерал в отставке Дэвид Петреус сказал, что война в Украине "действительно ужасна для президента России Владимира Путина", поскольку Украина превзошла Россию во время вторжения.

Об этом Петреус сказал во время эфира ток-шоу The Cats Roundtable на радио WABC 770 AM журналисту Джону Кациматидису.

"Путин оказался в необратимо отчаянной ситуации. Украина гораздо успешнее в войне, чем Россия", — сказал генерал.

Прежде всего речь шла о мобилизации возможностей ВСУ.

По его словам, это привело к большому контрнаступлению Украины, в результате которого она отразила тысячи квадратных километров своей территории за последний месяц, а Россия перешла к обороне.

"В конце концов ситуация действительно выглядит очень ужасной для Владимира Путина", — сказал Дэвид Петреус.

Генерал добавил, что недавние шаги Путина, направленные на восстановление состава российской армии, включая призыв 300 тыс. резервистов для замены истощенных сил, будут недостаточными, чтобы изменить ход войны.

"Это не приведет к созданию хорошо подготовленных, оснащенных, сплоченных войск и подразделений. Только производить пушечное мясо", — сказал он.

Дэвид Петреус добавил, что международное сообщество должно серьезно отнестись к угрозам Путина применить тактическое ядерное оружие в Украине для защиты российской территории, включая четыре контролируемых Россией региона Украины, которые Путин аннексировал накануне.

Петреус сказал, что угрозы Путина следует воспринимать всерьез, но он ожидает, что они окажутся "пустыми".

"Советник Соединенных Штатов по национальной безопасности публично заявил, что российское правительство предупреждено об ответе на любое использование ядерного оружия. Это будет катастрофой для РФ", — сообщил генерал.

Петреус сказал, что усилия Путина «вновь сделать Россию большой» имели обратный результат, сделав НАТО «вновь большой» с двумя странами, которые традиционно оставались нейтральными, Швецией и Финляндией, которые вскоре присоединятся к альянсу.

Эксперт также сравнил Путина с руководившим распадом СССР бывшим советским лидером Михаилом Горбачевым, которого нынешний глава Кремля очень критикует.

"Однако здесь он (Путин – ред.) наносит такой же вред, если не большего, Российской Федерации", — сказал Петреус.

Петреус также добавил, что Путин не сможет выиграть войну против Украины из-за отсутствия достаточного количества войск и ожесточенного украинского сопротивления.

Напомним, страны-члены ЕС хотят заставить Россию заплатить за мобилизацию и псевдореферендумы, и Венгрия снова не согласна с предложениями Евросоюза.

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