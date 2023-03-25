Война Путина провалилась, но он будет держаться за власть до последнего — Foreign Affairs

Сигналы, которые подает Кремль, свидетельствуют о том, что российское руководство продолжает преследовать цель капитуляции Украины и никакой другой вариант окончания войны в Украине его не устраивают. Президент России Владимир Путин нуждается в том, чтобы война с Украиной продолжалась настолько долго, насколько это возможно.

Об этом пишут в статье издания Foreign Affairs ученые-политологи Эрика Франц и Андреа Кендалл-Тейлор.

"Победить украинцев Россия уж точно не сможет, а после поражения в среднем половина диктаторов, по итогам последних десятилетий, теряют власть. Часто для них это сопровождается и потерей жизни. Зато пока война продолжается, они в большей безопасности, чем даже в мирное время, " — отмечают авторы.

Ожидания российского лидера по поводу того, что может произойти, если его свергнут, вероятно, формируют его расчет.

Как говорится в статье, нужно создать условия, когда для Путина стал бы очевидным риск потерпеть жесткое поражение. Конкретнее – предоставить Украине достаточно оружия для того, чтобы она могла если не полностью выйти на границы 1991 года, то хотя бы создать четкую угрозу для оккупантов в Крыму и частях Донбасса и Луганщины.

"Сам факт того, что Киев может вернуть Крым, сделает Путина готовым к переговорам на выгодных для Украины условиях. После заключения мирного договора нужно как можно быстрее принять Украину в НАТО, обезопасив ее от будущих посягательств россиян", — отметили аналитики.

Напомним, 70-летний президент Путин пытается дистанцироваться от военных неудач, но его авторитет, по крайней мере, за пределами России, был разрушен. В то же время, он практически не выезжает за пределы своей страны. А накануне МКС выдал ордер на арест диктатора.

Российская экономика почти выдержала груз западных санкций, хотя ее бюджетный дефицит резко возрос, а доходы от нефти и газа резко упали.

Уровень жизни многих россиян снижается, а российская экономика, по данным Международного валютного фонда, в этом году вырастет всего на 0,3% после падения на 2,2% в прошлом году. Богатые россияне потеряли свои активы на Западе, и многие из них больше не могут свободно путешествовать. Статус России как великого государства будет продолжать рушиться, особенно потому, что страна остается отрезанной от иностранных технологий и инвестиций, что заставляет ее становиться все более зависимой от Пекина. Чем дольше Путин будет продолжать войну, тем хуже будет Россия.

Для Путина уже подготовили стул: Украина и МКС подписали соглашение о сотрудничестве

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