Война РФ против Украины может повлечь за собой "перегрев" российской экономики — британская разведка

Продолжение вторжения РФ в Украину с высокой вероятностью окажет негативное влияние на перспективы российской экономики.

Об этом сообщает британская разведка в ежедневном отчете 18 января.

"Центральный банк России повысил свою процентную ставку на 1% к новой базовой ставке в 16%. Это уже пятое повышение с начала текущего цикла, начавшегося в июле 2023 года, когда базовая ставка была установлена на уровне 6,5%. Это повышение было ниже предыдущих", — говорится в сообщении Минобороны Британии.

Российская инфляция продолжила ускоряться в конце 2023 года, увеличившись до 7,5% в годовом исчислении в ноябре с 6,7% в октябре. По оценкам российской службы статистики, инфляция в 2023 году составит 7,4%, что почти вдвое превышает целевой показатель Центрального банка.

"Продолжение вторжения России в Украину с высокой вероятностью негативно повлияет на перспективы российской экономики. Импорт рос быстрее экспорта, что, вероятно, способствовало обесцениванию рубля с начала войны и стало движущей силой инфляции. Поскольку Россия наращивает свои оборонные расходы за счет других сфер, риск перегрева российской экономики остается вероятным", — говорят в разведке Британии.

Напомним, издание Bloomberg ранее написало, что хотя Россия продолжает отрицать, что война в Украине негативно влияет на российскую экономику, факт остается фактом: в России начался процесс глубокой рецессии. А ликвидные активы российской экономики спустя почти два года после начала полномасштабной войны в Украине уменьшились вдвое.

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