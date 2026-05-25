Война РФ против Украины переходит в новую фазу: что изменилось — The Guardian

В ЕС обсуждали возможность назначения спецпредставителей для потенциальных переговоров с Кремлем

Несмотря на разговоры о возможном привлечении бывших европейских лидеров к потенциальным переговорам с Россией, никаких реальных предпосылок для мирного диалога пока нет. В то же время само появление таких дискуссий демонстрирует важное изменение в войне РФ против Украины. Европа все больше берет инициативу на себя, тогда как влияние США слабеет.

Об этом в колонке для The Guardian пишет директор Института международных дел Италии Натали Точчи.

Кандидаты на переговоры с Кремлем

По словам эксперта, в европейских политических кругах обсуждали возможность назначения специальных представителей ЕС для потенциальных переговоров с Кремлем. Среди возможных кандидатов называли бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель, экс-премьера Италии Марио Драги и экс-президента Финляндии Саули Нииностио. Но автор отмечает, что сейчас такие разговоры остаются скорее теоретическими, поскольку война продолжается, а Россия продолжает массированные атаки на Украину.

Точчи отмечает, что во время недавней поездки в Киев почувствовала значительно более высокий уровень уверенности среди украинцев, чем когда-либо с конца 2022 года.

В то же время у украинцев нет иллюзий относительно ситуации. Они ожидают новой сложной зимы, осознают сокращение американской поддержки после возвращения Дональда Трампа в Белый дом и не верят в скорейшее завершение войны.

«Большинство считает, что пока Путин остается у власти, война будет продолжаться», — отмечает автор.

В Киеве растет уверенность, несмотря на войну и атаки РФ

Между тем, в Киеве видят и слабые стороны России, отмечает эксперт The Guardian.

Хотя армия РФ продолжает наступательные деяния, продвижение происходит медлительно, а утраты русских войск остаются высокими.

Все более заметными становятся проблемы российской экономики, фактически перешедшей в режим военной модели.

Отдельно Точчи обращает внимание на развитие украинской оборонной промышленности, в первую очередь в сфере беспилотников. Если в начале полномасштабной войны Украина почти полностью зависела от внешней помощи, теперь около 60% вооружения и военных возможностей производится внутри страны.

Автор также считает, что украинцы все больше уверены в поддержке со стороны Европы, даже несмотря на сложные дискуссии вокруг членства Украины в ЕС.

«Я не чувствовала такой уверенной атмосферы в Киеве с конца 2022 года», — пишет Точчи.

По ее мнению, именно Европа и Украина сейчас имеют все больше рычагов влияния в войне, в то время как США постепенно теряют свою ключевую роль в процессе.

