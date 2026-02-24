Война РФ против Украины входит в 5 год: эксперты FoxNews назвали три возможных сценария завершения

Война в Украине

Реклама

После четырех лет полномасштабной войны России против Украины конфликт превратился в изнурительное противостояние с большими потерями и медленными изменениями на фронте. Россия контролирует около пятой части территории Украины, тогда как Киев за последние годы проводит ограниченные контрнаступления и возвращает отдельные участки.

Об этом говорится в материале Fox News.

По оценкам военных, потери российской армии с 2022 года могут достигать примерно 1,2 миллиона человек. Украина, по разным данным, потеряла от 500 до 600 тысяч военных убитыми и ранеными. Это свидетельствует о масштабе истощения обеих сторон.

Реклама

Параллельно с боевыми действиями активизировалась дипломатия. Президент США Дональд Трамп проводил переговоры с Владимиром Путиным, а президент Украины Владимир Зеленский не раз посещал Вашингтон. Последние раунды переговоров прошли в Абу-Даби и Женеве.

Эксперты считают, что дальнейшее развитие войны может последовать трем сценариям.

Затяжная война на истощение

Наиболее вероятным вариантом остается продолжение войны без решающего перелома. Стороны несут значительные потери, но не могут одержать стратегическую победу.

Бывший верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Филипп Бридлав отмечает, что несмотря на захваченные территории Россия не выигрывает войну. По его словам, Москва за годы конфликта получила около 20% украинских земель, но заплатила за это большую цену человеческими потерями.

Реклама

Он подчеркивает, что ситуация на фронте сейчас не имеет победителя, а боевые действия остаются позиционными.

Украинский прорыв и смена переговорной динамики

Другой сценарий предполагает, что успехи Украины в поле боя могут изменить баланс сил. Последние локальные прорывы ВСУ, по словам аналитиков, уже влияют на переговорный процесс.

Эксперты считают, что военные достижения Киева могут вынудить Кремль пересмотреть свою позицию и пойти на уступки. В то же время, важным фактором остается поддержка Запада.

По мнению Бридлава, ключевым является четкий сигнал от США и союзников о готовности обеспечить Украину всем необходимым для сдерживания России. Это может поменять расчеты Москвы.

Реклама

Западная усталость или эскалация

Третий сценарий связан с риском ослабления поддержки Украины. Часть западных стратегов опасается, что нерешительность союзников может затянуть войну или даже склонить ситуацию в пользу России.

Эксперты отмечают, что конфликт носит более широкий характер, чем территориальный. Речь идет о будущем демократического мира, безопасности Европы и глобальном сдерживании агрессии.

По их мнению, мир возможен только при сильной позиции Украины и ее союзников. Надежные гарантии безопасности, военная поддержка и долгосрочная стратегия сдерживания России остаются ключевыми условиями для завершения войны.

Ранее сообщалось, что The Wall Street Journal и The New York Times в своих статьях приходят к выводу, что мира 2026 года не будет. Путин планирует продолжить воевать, потому что считает, что побеждает, даже если понадобится до двух лет, чтобы установить полный контроль над Донбассом. Как известно, за прекращение огня Кремль требует, чтобы Силы обороны Украины вышли из Донецкой и Луганской областей, полностью контролируемых российской армией. Администрация США неоднократно давала понять, что совсем не против такого сценария. В Европе постоянно подчеркивают, что это Украине решать, на что соглашаться, а на что — нет.

Реклама

В то же время ТСН.ua уже писал, как на нынешней Мюнхенской конференции безопасности некоторые эксперты высказывали предположение, что уже летом Путину придется выбирать: соглашаться на прекращение огня или продолжать войну на истощение. Такие оценки основываются на двух предположениях: глубоких экономических проблемах в российской экономике и увеличении давления Трампа на Украину на фоне приближающихся промежуточных выборов в Конгресс в ноябре этого года. Без громких побед, например внутри США или на международной арене, республиканцы могут потерять Палату представителей, ведь осенью американцы будут переизбирать ее полный состав.