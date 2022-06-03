Война РФ против Украины завершится за столом переговоров: в НАТО пообещали помочь достичь наилучшего результата

Война РФ против Украины завершится за столом переговоров: в НАТО пообещали помочь достичь наилучшего результата

Темы переговоров тесно связаны с ситуацией на фронте.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг убежден, что война России против Украины завершится за столом переговоров, а НАТО поможет украинцам достичь наилучшего разрешения ситуации.

Об этом он заявил после встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме, пишет Укринформ.

Темы переговоров тесно связаны с ситуацией на фронте. Поэтому, по его словам, общая ответственность стран Альянса состоит в том, чтобы обеспечить поддержку Украины.

«Мы должны поддержать их, помочь им, чтобы они могли достичь наилучшего разрешения этого конфликта», — добавил глава Альянса.

Но Столтенберг не исключает, что война затянется на длительный период: «Войны по своей природе непредсказуемы, поэтому мы просто должны быть готовы к длительной российско-украинской войне».

По его словам, украинцы в этой изнурительной войне платят высокую цену, защищая свою страну на поле боя. Однако Россия, констатировал Столтенберг, терпит огромные потери.

Напомним, что стремительное развитие событий свидетельствует о том, что НАТО будет вынуждено вступить в войну в Украине. Ведь президент РФ Владимир Путин своими агрессивными действиями не покидает Альянс иного выхода.

Кроме того, глава Кремля может решить войну против Молдовы еще до завершения боевых действий в Украине.

Такое мнение высказал американский историк российского происхождения Юрий Фельштинский

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