Война России против Украины 2022: аналоги в библейской истории, Каин и Авель — грех зависти и братоубийства

Война России против Украины 2022: аналоги в библейской истории, Каин и Авель — грех зависти и братоубийства

Начало войны, наступление на украинские города со стороны "братского народа" с границ "братской" Беларуси — грех Каина.

С начала войны России против Украины христиане и даже политики заговорили библейскими текстами. И действительно! Для человека, хотя бы базово знакомого со Священным Писанием (Библией), невозможно не заметить, что почти каждое кровавое событие войны от 24 февраля 2022 года напоминает ту или иную библейскую историю.

Например, начало войны, наступление на украинские города со стороны "братского народа" с границ "братской" Беларуси — грех Каина.

Мужественное противостояние украинского народа огромному количеству русских военных – борьба Давида с Голиафом.

Убийство детей в Мариуполе – уничтожение младенцев царем Иродом в Вифлееме.

Противостояние Мариуполя – взятие Иерихона.

И это только небольшая часть!

Библейская война 2022

Война России против Украины 2022 года столь бессмысленна с точки зрения политической стратегии, сколь уникальна с духовной точки зрения. По количеству ассоциаций это настоящая Библейская война 2022 года. Чтобы доказать это, предлагаем пошагово погрузиться в каждую из этих удивительных историй.

Мы не будем пророчествовать или навязывать собственное мнение. Украинский народ – это свободная нация, которая сама выбирает, как ей жить, кому и в кого верить.

Мы мечтаем, чтобы читатель смог поразмышлять над всем, что происходит с духовной точки зрения и сделать выводы через чтение и осознание библейских текстов. Осмысление современной реальности через Библию — не только поражает, но и исцеляет сильнее лекарств и психотерапии.

Итак, начнем с истории о Каине и Авеле с книги Бытия, глава 4 (Ветхого Завета). Именно эту историю вспоминали все в начале войны.

За что Каин убил Авеля, как его за это наказал Бог и что дальше было с Каином — читайте на сайте ТСН.ua.

История Каина и Авеля

Каин был первенцем Адама и Евы после изгнания их из Рая. Родители невероятно гордились первенцем. "Каин" в переводе с древнееврейского "приобретенный". Недаром Ева говорила о Каине: "Я приобрела человека от Господа". Каин стал первым крупным землевладельцем.

В противоположность Каину появление Авеля уже не вызывало у родителей излишней радости. Даже имя Авель означало как "рядовой, временный". Авель просто пас овец.

Пришло время, когда каждый из них принес дар Господу. Каин "принес из плодов земли дар", а Авель принес от первенцев стада СВОЕГО. Богу понравился дар Авеля, и Он принял его, а дар Каина Господь не принял.

Убийство Авеля

Каин обиделся на Господа. Обеспокоенный Господь начал говорить с ним, просил поднять лоб, тот даже не ответил Богу. Гордость и оскорбление заняли его сердце. Господь мечтал, чтобы Каин только улучшил свой дар, что-то изменил, но Каин прибег к самому страшному. Он решил навсегда избавиться от Авеля. Убил его в поле, а когда Господь спросил: "Где Авель, брат твой?", Каин гневно ответил: "Я что стража брата своего?"

Сама земля кричала ему о невероятной жестокости Каина из-за кровопролития брата Авеля. Тогда Господь рассердился и сказал:

"А теперь ты проклят от земли, раскрывшей уста твои, чтобы принять кровь брата твоего из руки твоей. Когда будешь ты возделывать землю, она больше не даст тебе силы твоей. Путешественником и оградой будешь ты на земле".

Наказание Каина

Даже после проклятия Божия Каин не пришел в себя. Он не почувствовал угрызения совести, а лишь напыщенно говорил Господу: "Мой грех больше, чем можно вынести! Стану изгнанником и кто-нибудь с тех пор сможет меня убить. Что же мне делать?"

Тогда Бог подарил Каину знак, по которому было пророчество: "Убьющий Каина наказан будет в семь раз больше". После этого Господь ни разу не говорил с Каином и забрал Свое благословение.

Каин не мог больше работать на земле, потому что стал проклятым. Поселился к востоку от Эдена в земле Нод и построил там город.

То есть первый город в мире построен именно Каином, которому больше нельзя было выращивать что-либо на земле или заниматься животноводством. Дети Каина были талантливыми – играли на гуслях, ковали железо. Но каждый потомок Каина был жестче предшественников. Последний из рода Каина – Ламех – мог убить кого-либо за любую вину. Божьим промыслом все потомки Каина умерли, и род этот остановился.

Адам же и Ева родили нового сына — Сифа, от которого и произошло "Божее человечество".

Символизм образа Каина

Каин – "сын современности", талантливый, чрезмерный и эгоистический, любимец родителей. Он стал землевладельцем, но не земледельцем. Он не стремился к развитию или улучшению, потому что считал себя лучшим от своего рождения. И когда оказалось, что Господь так не считает, Каин обиделся на Господа, но отомстил за это Авелю. Убил только потому, что Авель что-то сделал лучше его!

Каинов грех – зависть и братоубийство, проклятое Богом.

Наказание Каина – это долговременное изгнание и уничтожение всего рода. Каина не могли даже убить другие люди, но все равно род его прервался.

Символизм образа Авеля

Авель — "сын света", любви Божией, простой и смиренный. Его дело – пасты овцов – понравилось Господу. Только тот ценит другого, кто сам умеет заботиться и заботится. Забота Авеля о тех, кто рядом, сохранение жизни ради новой жизни, стало самым ценным для Господа. Недаром все пророки Божии и евангелисты называются в Библии "пастырями овцов Божьих" (символически, стадо овцов — это паства церковная, пастырь — священник).

Смерть Авеля – жертва без вины, кричащая даже из недр земных, за которую Господь проклинает и уничтожает род убийцы.

Напомним, в Библии нашли фрагмент об Украине и России — о чем идет речь в священном тексте.

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