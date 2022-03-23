Война России против Украины: CNN описало 5 сценариев событий после первого месяца вторжения

Движение российских войск свидетельствует о том, что они пытаются оцепить силы ООС по трем направлениям, и это может быть основным фокусом агрессора.

За месяц с начала полномасштабного вторжения России в Украину продвижение российских войск в ключевые украинские города, в частности Киев, замедлилось. Все очевиднее, что атака РФ пошла не по плану.

Об этом пишет CNN и предлагает пять возможных вариантов развития событий и рисков, которые могут повлиять на исход войны.

РФ может усилить авианалеты

Чем более серьезные удары будут наносить российским войскам на земле, тем выше вероятность того, что РФ усилит свою кампанию авианалетов и бомбежек – как и использование другого оружия, подвергающего солдат агрессора на меньшую опасность и заводящую ситуацию в тупик. Так считают эксперты.

Издание напомнило, что накануне в российских СМИ были ошибочно опубликованы данные, по которым Россия уже потеряла почти 10 тыс. военных, а еще около 16 тыс. получили ранения.

"Если такие потери подтвердятся, они могли бы объяснить как буксование в наземном продвижении (российских войск – ред.), так и рост количества воздушных бомбардировок ключевых городов Украины и других атак с расстояния", – говорится в статье.

Ее авторы отмечают, что Россия уже приступила к обстрелу Мариуполя с кораблей в Азовском море.

"У России все еще есть потенциал и резервы, поэтому можно ожидать всплеска интенсивности, поскольку она будет пытаться ввести больше войск", – рассказал в комментарии CNN научный сотрудник Института национальных стратегических исследований Национального университета обороны США Джеффри Манкофф.

Россия стягивает войска со всей страны, даже с Тихоокеанского флота, сообщили накануне в Минобороны Великобритании. РФ также пытается привлечь бойцов из Армении и частных военных компаний, сирийцев и других наемников.

Вопрос в том, как долго Россия сможет продолжать войну с такими большими потерями личного состава.

"Конечно, будет привлечено больше войск, другого оборудования и помощи, но существует момент, после которого уже трудно будет поддерживать такой темп операций, особенно это касается тех цифр, которые мы слышали — как о человеческих, так и материальных потерях, когда они превышают возможности пополнения запасов", – рассказал Манкофф.

Силы РФ пытаются оцепить бойцов ООС, и это может быть основным фокусом агрессора

Сейчас многие дискутируют о том, что попытка российского наступления захлебнулась, однако это правда или нет – зависит от того, какие цели были у Москвы с самого начала, отмечает CNN. Оценивать такие цели очень сложно, поскольку публично заявленные "обоснования" вторжения были набором пропагандистских утверждений – таких как "денацификация Украины".

По всей вероятности, Россия будет пытаться поглотить по крайней мере часть регионов на востоке Украины.

"И хотя амбиции России могут выходить за пределы Донбасса, именно он, вероятно, по-прежнему находится в центре внимания, считают эксперты", – отмечается в статье CNN.

Авторы отмечают, что пока большое внимание уделено наступлению России на Киев, в то же время, большая часть украинской армии остается неподалеку от Донецка и Луганска, где эти подразделения группировались в рамках Операции объединенных сил. Движение российских войск свидетельствует о том, что они пытаются оцепить силы ООС по трем направлениям, и это может быть основным фокусом РФ. Это становится очевидным, если обратить внимание на специфику российских войск, направленных в регион, считает исследователь из британского Королевского объединенного института оборонных исследований Сэм Кренни-Эванс.

"Южный военный округ (РФ – ред.) – в Донецке, Луганске, Мариуполе, Бердянске, Мелитополе – это лучшие части российской армии. И они всегда в строю, они предназначены для борьбы с силами НАТО. Относительно сил, которые должны были окружить Киев, то они позволяют предположить, что или это была цель, которую Россия считала легкодоступной, или она переоценила возможности таких сил, что приводит к мысли, что окружение украинских войск в зоне ООС является частью той цели, которой стремится достичь Россия. И передвижения российских войск, похоже, действительно подтверждают, что это так и есть", – пояснил британский исследователь.

По его мнению, западные СМИ были настолько сосредоточены на потерях РФ и силе сопротивления Украины, что недостаточно корректно отражали динамику нынешней войны.

"Если мы посмотрим на карты, то станет понятно, что российские войска в целом продвинулись довольно далеко вглубь очень большой страны. Они уже захватили несколько городов, поэтому теперь под контролем РФ оказались гораздо больше украинских граждан, чем три недели назад. Независимо от того, сколько единиц российской техники было подорвано или сколько российских солдат погибло, значительное количество украинцев постигла такая же участь», – рассказал Кренни-Эванс.

Война в Украине может превратиться в затяжной конфликт

Один из описанных в статье CNN сценариев состоит в том, что война в Украине может превратиться в затяжной конфликт. Авторы публикации пишут – по всей вероятности, Россия потеряла значительное количество солдат, вооружений и техники в этой войне, и хотя в прошлом она участвовала в затяжных конфликтах, государство может не захотеть выходить из нынешнего конфликта с полностью уничтоженной армией.

"Переговоры – это та сфера, где ситуация выглядит хоть немного обнадеживающей, поскольку на прошлой неделе и Россия, и Украина заявили, что они двигаются к реальной предметной дискуссии – вместо очередного ультиматума, который могла бы положить на стол Россия", – рассказал эксперт по вопросам России из британского аналитического центра Chatham House Кир Джайлз.

Российские чиновники заявляли, что их требования – отказ Украины от вступления в НАТО, демилитаризация государства и принятие нейтрального статуса. Однако условия того, что это значит для Украины, остаются предметом переговоров.

Представитель российского президента Дмитрий Песков 22 марта сказал в интервью CNN, что государство также настаивает на признании Крыма частью России, а "ЛНР" и "ДНР" – независимыми государствами.

Россия попытается отрезать от Украины ее восточные регионы, считают многие эксперты.

"Обсуждать все это может быть болезненно, если Украина не получит столь достаточный объем военной и гуманитарной помощи Западу, чтобы реально переломить ситуацию и обратить вспять продвижение России", – рассказал Джайлз.

"Если вопрос состоит в том, кто способен влить больше ресурсов и принять на себя больший удар, чтобы одержать победу, то в России есть немалый "послужной список" войн, ради которых она шла на значительный экономический ущерб и страдания собственного населения", — отметил. эксперт, размышляя о западных санкциях, которые уже начинают "кусать" российскую экономику.

Высокопоставленные чиновники США не слишком оптимистичны по поводу успеха переговоров. Так, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил ранее, что дипломатическое решение войны маловероятно, поскольку действия России "совершенно противоречат каким-либо серьезным дипломатическим усилиям, призванным покончить с войной". Блинкен также предположил, что Россия может пойти на эскалацию войны, применив химическое оружие.

Возможна массовая "депортация" украинцев в Россию

Россия призвала жителей Мариуполя покинуть город, продолжая агрессивные воздушные бомбардировки, разрушающие его до основания. Российские силы открыли то, что они называют "гуманитарными коридорами", якобы чтобы позволить гражданским сбежать, однако десятки тысяч из них были силой доставлены в РФ.

"За последнюю неделю несколько тысяч мариупольцев были вывезены на территорию России. То, что сегодня делают кафиры, знакомо старшему поколению, которое застало ужасные события Второй мировой войны, когда нацисты насильственно вывозили людей", – заявил накануне мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Джайлз опасается повторения этих темных страниц истории в ближайшие недели.

В истории России есть опыт жестоких и свирепых репрессий против мирных жителей в любом из районов, где возникало хотя бы какое-то движение сопротивления. Она уже фактически перешла к "депортации" людей из Мариуполя в отдаленные районы России, прямо повторяющие сценарии, использованные Россией в ХХ веке для решения подобных "проблем", – рассказал исследователь.

Он напомнил о "депортации" сотен тысяч людей стран Балтии – Эстонии, Латвии, Литвы, которые РФ аннексировала в состав СССР в начале Второй мировой войны.

"Депортация" – это только эвфемизм. Это слово использовалось как достаточно невинный термин для обозначения случившегося с этими людьми: фактического порабощения и обречения на голодную смерть, вывоза детей, женщин и других людей, которых вырывали из общества, чтобы "нейтрализовать" их. Как правило, их ждала ужасная судьба. Если они вообще выживали, то не могли вернуться годами или десятилетиями», – рассказал Джайлс.

Миллионы украинцев могут уехать из страны, раздробив нацию

Одно дело – результат войны, другое дело – судьба Украины, отмечает CNN. Подобно тому, как российская авиация превратила некоторые сирийские города в руины, некоторые части Украины начинают выглядеть так же.

Украину оставили более 3,5 млн человек, большинство из них женщины и дети – а это значит, что война разделяет также и семьи. Вторжение РФ уже спровоцировало самый большой поток беженцев в Европе со времен Второй мировой войны. Эти цифры растут со скоростью до 100 тыс. человек в день.

Если учесть количество внутренне перемещенных лиц, то за месяц войны свои дома покинули 10 млн украинцев – почти четверть населения, заключает CNN.

"Войны прошлого показывают, что беженцы часто так никогда и не возвращаются в свои родные страны. Часто возвращаться уже некуда. А иногда достаточно угрозы новой войны, чтобы беженцы оставались далеко", – говорится в статье.

Это то, что придется помнить переговорщикам во время будущих встреч. По словам Кренни-Эванса, даже если найдется дипломатическое решение, которое положит конец этой войне, останется актуальным вопрос о том, достаточно ли будет этого решения, чтобы предотвратить следующий.

"Если мы посмотрим в исторической ретроспективе на те авторитарные режимы, которые потерпели неудачу на поле боя, то впоследствии они не были склонны менять свое поведение в положительную сторону. Следовательно, проблема может заключаться в том, что если украинцы скажут: "Хорошо, мы готовы на нейтральный статус, просто убирайтесь", – россияне могут сказать: "Нет, вы должны отдать нам Донецк и Луганск ", – предположил исследователь.

Он считает, что, возможно, это будет даже приемлемым вариантом для Украины, чтобы остановить войну.

"Но что, если, например, за 10 лет Украина продвинется на пути серьезной военной модернизации? Следующий ли президент России захочет доказать свою состоятельность, и они будут вести очередную войну? Существует множество сценариев того, к чему может привести окончание этой войны ", — подчеркнул эксперт.