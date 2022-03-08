Война России против Украины: день 13, все подробности (фото, видео)

Российские оккупанты продолжают бомбить мирные города Украины.
В Украине уже 13 день идет война, после того как 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
Сейчас украинская армия активно отражает атаки противника, нанося ему большие потери.
Оккупанты бомбят мирные города Украины. Снаряды попадают в жилые дома, школы, детские сады. Есть жертвы.
8 марта российские войска накрыли авиаударами Ахтырку.
Ночью в Макарове, Ирпене и Гостомеле в Бучанском районе Киевской области велись бои. Враг расположил технику вдоль Немишаевской общины, села Михайловка-Рубежовка, а также Бучи.
Российские войска также продолжают обстреливать Чернигов, Сумы, Николаев.