Война России против Украины: глава МВФ предупредила о "далеко идущих последствиях" для мировой экономики

Война России против Украины: глава МВФ предупредила о "далеко идущих последствиях" для мировой экономики

По ее словам, война в Украине уносит жизни миллионов людей и серьезно влияет на украинскую экономику.

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила о последствиях войны России против Украины.

Об этом говорится на сайте МВФ.

"Война в Украине уносит жизни миллионов людей и серьезно влияет на украинскую экономику. Война и беспрецедентные санкции, введенные против России, имеют далеко идущие последствия", — сказала она.

По ее словам, в то время как мировая экономика и континент начинают восстанавливаться после разрушительного влияния пандемии COVID-19, "это новый кризис грозит свести на нет часть этого прогресса".

Ранее в исследовании британского Национального института экономических и социальных исследований сообщалось, что уровень мировой инфляции может возрасти на 2 процентных пункта следующего года. Из-за разрешения Россией войны против Украины объем мировой экономики к 2023 году может сократиться на 1%, что равняется 1 трлн.

ТСН.ua