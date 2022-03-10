Война России против Украины: глава МВФ предупредила о "далеко идущих последствиях" для мировой экономики

По ее словам, война в Украине уносит жизни миллионов людей и серьезно влияет на украинскую экономику.
Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила о последствиях войны России против Украины.
Об этом говорится на сайте МВФ.
"Война в Украине уносит жизни миллионов людей и серьезно влияет на украинскую экономику. Война и беспрецедентные санкции, введенные против России, имеют далеко идущие последствия", — сказала она.
По ее словам, в то время как мировая экономика и континент начинают восстанавливаться после разрушительного влияния пандемии COVID-19, "это новый кризис грозит свести на нет часть этого прогресса".
Ранее в исследовании британского Национального института экономических и социальных исследований сообщалось, что уровень мировой инфляции может возрасти на 2 процентных пункта следующего года. Из-за разрешения Россией войны против Украины объем мировой экономики к 2023 году может сократиться на 1%, что равняется 1 трлн.
Читайте также: