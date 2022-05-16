"Война России против Украины идет не так, как планировала Москва" — генсек НАТО

"Война России против Украины идет не так, как планировала Москва" — генсек НАТО

Наступление агрессора проваливается. Россия не смогла взять Киев и Харьков, а операция в Донбассе замедлилась.

Украина может выиграть войну.

Об этом журналистам сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет The Guardian.

Такой результат, по словам Столтенберга, предполагали только некоторые военные аналитики вплоть до начала войны.

"Война России в Украине идет не так, как планировала Москва. Россия не достигает своих стратегических целей. Путин хотел нанести поражение Украине, разрушить НАТО и разделить Северную Америку и Европу. Но Украина стоит, НАТО сильнее, чем когда-либо, Европа и Северная Америка крепкие. Украина может выиграть эту войну", — сказал Столтенберг.

Ранее руководитель украинской разведки Кирилл Буданов сообщил, что война в Украине переломного момента достигнет в августе, а к концу 2022 года может закончиться.

"Перелом будет во второй половине августа. До конца этого года будет завершена большая часть активных боевых действий. В результате мы восстановим украинские власти на всех наших территориях, которые мы потеряли, включая Донбасс и Крым", — сказал Буданов.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что после ряда провалов войск РФ и сдерживания украинскими войсками россиян, в частности в Мариуполе и на Востоке, начинается новый этап.

"Мы заставили ее (Россию – ред.) снизить масштаб целей до оперативно-тактического уровня. На этом фоне мы входим в новую – долговременную – фазу войны. Чтобы победить в ней, нужно тщательно планировать ресурсы, избегать ошибок, проектировать нашу силу так, чтобы враг, наконец, не выдержал", — добавил министр.

Совбез ООН одобрил совместное заявление о вторжении РФ, не упомянув слово "война"

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