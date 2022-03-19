Война России против Украины: какая ситуация в Днепропетровской области

Война России против Украины: какая ситуация в Днепропетровской области

Для контроля ситуации в городе построено огромное количество укреплений.

Ситуация в Днепропетровской области остается контролированной. Спокойствие в регионе обеспечивают ВСУ, терроборона, полиция и спасатели.

Об этом на брифинге сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

По его словам, российские оккупанты пытались зайти в нашу область со стороны Херсонской области. Однако там они получили жесткий отпор от наших военных.

Для контроля ситуации в городе построили огромное количество укреплений, фортификационных сооружений, вырыли сотни киллометров противотанковых рвов.

“Несколько дней подряд мы начинали с сирен. Но сегодня ночь и утро прошли спокойно. В регионе ситуация стабильная. Область полностью находится под контролем ВСУ, Нацгвардии, терробороны, полиции”, – сказал Валентин Резниченко.

Он также добавил, что в регионе достаточно медикаментов и продуктов. Кроме того, из нашей области посылают гуманитарную помощь в другие населенные пункты.

Читайте также: