Война России против Украины: какая ситуация в Днепропетровской области

Для контроля ситуации в городе построено огромное количество укреплений.
Ситуация в Днепропетровской области остается контролированной. Спокойствие в регионе обеспечивают ВСУ, терроборона, полиция и спасатели.
Об этом на брифинге сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
По его словам, российские оккупанты пытались зайти в нашу область со стороны Херсонской области. Однако там они получили жесткий отпор от наших военных.
Для контроля ситуации в городе построили огромное количество укреплений, фортификационных сооружений, вырыли сотни киллометров противотанковых рвов.
“Несколько дней подряд мы начинали с сирен. Но сегодня ночь и утро прошли спокойно. В регионе ситуация стабильная. Область полностью находится под контролем ВСУ, Нацгвардии, терробороны, полиции”, – сказал Валентин Резниченко.
Он также добавил, что в регионе достаточно медикаментов и продуктов. Кроме того, из нашей области посылают гуманитарную помощь в другие населенные пункты.
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