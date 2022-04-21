Война России против Украины может завершиться прямыми переговорами Зеленского с Путиным — Подоляк

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что война России против Украины может быть завершена прямыми переговорами между руководителями двух государств.

Об этом он сказал в эфире телемарафона "Единые новости".

"Это то, над чем работает сегодня команда юристов, консультантов и переговорная группа с украинской стороны. Соответственно, мы надеемся, что позиции президента Владимира Зеленского будут чрезвычайно сильными на этих переговорах", – сказал он и выразил убеждение, что глава украинского государства во время переговоров сумеет донести до Путина ключевые, принципиальные для Украины вещи.

В то же время, Подоляк подчеркнул, что успех переговоров будет зависеть от развития ситуации на Востоке Украины.

"Ресурсов у них достаточно, ракет достаточно, бомбить наши города они, к сожалению, продолжают. У них еще есть живая сила и техника, которую им не жалко уничтожить на наших полях. Поэтому давайте подождем какое-то время, и тогда мы сможем уже судить о позиции сторон, в первую очередь президента Украины, на предстоящих двусторонних встречах", — отметил он и добавил, что в ближайшую неделю-полторы будет понятно, как будут развиваться события.

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Ранее Зеленский заявил, что уничтожение защитников Мариуполя поставит точку в переговорах.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 57-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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