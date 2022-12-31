Война России против Украины не закончится в течение всего 2023 года: прогноз от Financial Times

Издание отмечает, что ни Киев, ни Москва не согласятся заморозить конфликт.
В 2023 году не будут созданы условия, необходимые для прекращения войны России против Украины.
Об этом пишет Financial Times в статье, посвященной прогнозам на 2023 год.
Издание пришло к выводу, что война не закончится в течение следующих 12 месяцев, поскольку ни Киев, ни Москва не согласятся заморозить конфликт.
"Условия для прекращения огня, не говоря уже о формальном мирном урегулировании, вряд ли будут выполнены в 2023 году. Замораживание нынешних позиций не удовлетворит ни Россию, ни Украину", — констатировали в FT.
Издание отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский не согласится на прекращение огня, пока страна не вернет территории, оккупированные Россией с 2014 года. В то же время, в FT подчеркнули, что для деоккупации Украине необходимо оружие, которое Запад не спешит поставлять Киеву.
Напомним, Кирилл Буданов заявил, что грядущий 2023 год принесет Украине радость и победу, а России – трансфер власти. "В какую сторону — к реваншистам или более лояльным представителям — покажет время", — отметил он.
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