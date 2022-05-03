Война России против Украины: ООН назвала число погибших гражданских украинцев

ООН зафиксировала 3193 случая гибели и 3353 случая ранений гражданского населения Украины после полномасштабного российского вторжения.

Там отметили, что большинство смертей связано с применением РФ бомб и боеприпасов крупной зоны поражения.

Об этом говорится в ежедневном сообщении Управления верховного комиссара ООН по правам человека, опубликованном 3 мая.

Среди погибших — 1 140 мужчин, 734 женщины, 71 девочка и 84 мальчика, а также 72 ребенка и 1 092 взрослых, пол которых пока неизвестен. Кроме того, ранены 409 мужчин, 329 женщин, 70 девочек, 82 мальчика, а также 169 детей и 2 294 взрослых, пол которых неизвестен.

В ООН считают, что реальное количество погибших значительно выше, однако из-за интенсивности боевых действий его пока сложно установить.

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