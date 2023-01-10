Война России против Украины: полиция обнаружила более 16,5 тысяч погибших в десяти областях

Выявлено 21 массовое захоронение на деоккупированных территориях, из которых было эксгумировано 1033 тела гражданских и военных.

В результате вторжения России в Украине погибли более 16,5 тысячи человек, эксгумировано более тысячи тел из мест массовых захоронений.

Об этом говорится в ответе на информационный запрос издания ZMINA в Главное следственное управление Национальной полиции Украины.

"В 2022 году в результате полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли 16 502 человека. Национальная полиция обнаружила 21 массовое захоронение на деоккупированных территориях, из которых было эксгумировано 1 033 тела гражданских и военных", — говорится в сообщении полиции.

По данным Нацполиции, больше всего погибших обнаружено в Донецкой области — 4746 человек, в Харьковской — 3784, в Николаевской — 2207, в Киевской — 2072, в Черниговской — 899, в Луганской — 815, в Херсонской — 686, в Сумской — 341, Житомирской – 283, в Запорожской – 66.

На освобожденных территориях выявлено 21 массовое захоронение, из которых в Донецкой области – три (эксгумировано 278 гражданских и 37 военнослужащих ВСУ), Киевской – 14 (эксгумировано 177 человек), Харьковской – два (эксгумировано 451 гражданское лицо и 44 военнослужащих ВСУ) два (эксгумировано 46 человек).

"Из указанного количества большинство тел имеют огнестрельные ранения и минно-взрывные травмы (указать точное количество таких лиц невозможно в связи с не завершением экспертных исследований, назначенных с целью установления причин гибели)", – говорится в ответе на запрос.

В Главном следственном управлении отметили, что не ведут учет количества найденных погибших в результате вторжения в зданиях и на улицах освобожденных территорий.

Напомним, омбудсмен сообщил удручающие факты о пыточных на Херсонщине, где держали даже детей.

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