Война России против Украины: ситуация в Киеве и Киевской области

Война России против Украины: ситуация в Киеве и Киевской области

Киев мужественно удерживает оборону перед российскими оккупантами. Враги продолжают обстреливать окрестности столицы, но украинские защитники отбивают вражеские атаки. Рассказываем о ситуации в Киеве и области.

Сегодня, 8 марта, в Украине длится тринадцатый день войны против России, вторгшейся на наши земли 24 февраля. Тогда президент России Владимир Путин назвал в видеообращении это "специальной военной операцией", целью которой является "защита" Донбасса.

Российские оккупанты разрушают украинские города, бомбят жилые дома, школы, детские сады, убивают гражданских людей, детей.

Украинская армия и тероборона мужественно отбивают вражеские атаки, защищая нашу землю.

Одной из самых горячих точек боевых действий является Киевщина. Окрестности столицы – Ирпень, Буча, Гостомель, Ворзель и другие города и поселки прикрывают собой Киев.

ТСН.ua рассказывает о ситуации в Киеве и Киевской области в режиме онлайн.