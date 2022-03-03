Война России против Украины: "Укрзалізниця" будет перевозить остатки оккупантов в вагонах-рефрижераторах

Война России против Украины: "Укрзалізниця" будет перевозить остатки оккупантов в вагонах-рефрижераторах

Перевозить тела убитых будут на санитарном расстоянии от других поездов, курсирующих между населенными пунктами.

Остатки мертвых оккупантов с украинской земли будут вывозиться в вагонах-рефрижераторах.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

"Перед "Укрзализныцей" была поставлена задача направить 20 вагонов для вывоза 200-х российской армии со станции Фастов, Одесса-Застава, Подольск, Мерефа, Запорожье. Грузоподъемность одного вагона-рефрижератора 50 тонн, то есть сможем вывезти 10 тысяч убитых солдат российской оккупационной армии", — рассказали в пресс-службе "Укрзализныци".

Там также добавили, что сейчас вагоны уже находятся на станциях и ожидают загрузки. Перевозить тела убитых будут на санитарном расстоянии от других поездов, курсирующих между населенными пунктами.

"Эти вагоны будут задействованы исключительно для перевозки убитых оккупантов российской армии. Погибшие украинские солдаты эвакуируются силами ВСУ, без применения подвижного состава УЗ”, — добавили в компании.

Отметим, что с начала вторжения РФ в Украину ВСУ уничтожила около 9 тысяч оккупантов.

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