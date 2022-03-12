Война России против Украины: в Днепре прокуратура открыла уголовное производство по факту авиаудара

Война России против Украины: в Днепре прокуратура открыла уголовное производство по факту авиаудара

На месте происшествия продолжают работу следственно-оперативная группа и взрывотехники.

В Днепре областная прокуратура открыла уголовное производство по факту авиаудара, который произошел утром 12 марта.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Две крылатые ракеты, которые выпустили оккупанты, перехватили украинские ПВО. Осколки одного из боеприпасов попали на территорию завода, где произошел пожар.

На месте происшествия продолжают работать следственно-оперативная группа и взрывотехники. Прокуратура открыла уголовное производство по факту случившегося по статье о нарушении законов и обычаев войны.

“Днепропетровской областной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны — ч. 1 ст. 438 УК Украины. Прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил Российской Федерации”, — рассказали в пресс-службе прокуратуры области.

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