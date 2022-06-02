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Война России против Украины: в Генштабе назвали приоритетные задачи РФ

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Война России против Украины: в Генштабе назвали приоритетные задачи РФ

Фото: Associated Press

Из-за провалов в войне Россия стремится воплотить в Украине "сирийский сценарий".

В Министерстве обороны Украины наблюдают, что оккупанты переходят на усиленный режим производства стрелкового вооружения и ракет.

Об этом рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов в четверг, 2 июня.

Россия в войне против Украины ставит следующие задачи:

  1. наращивание интенсивности применения авиации и нанесение ракетных ударов по позициям ВСУ и гражданским, а также логистическим объектам;
  2. уничтожение гражданской инфраструктуры и повторение "сирийского опыта";
  3. оцепление и уничтожение группировок объединенных сил;
  4. создание устойчивого сухопутного коридора из Ростовской области России в Крым и далее в Приднестровье;
  5. выявление и нарушение маршрутов логистического обеспечения;
  6. уничтожение складов арсеналов вооружения и военной техники;
  7. срыв снабжения вооружением от западных партнеров.

Ранее в Генеральном штабе ВСУ информировали, что российские захватчики взорвали мосты на Криворожском направлении в районах Брода Давида и Великой Александровки. Причина – не допустить контрнаступления украинских защитников.

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