Война России против Украины: в Генштабе назвали приоритетные задачи РФ

Из-за провалов в войне Россия стремится воплотить в Украине "сирийский сценарий".
В Министерстве обороны Украины наблюдают, что оккупанты переходят на усиленный режим производства стрелкового вооружения и ракет.
Об этом рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов в четверг, 2 июня.
Россия в войне против Украины ставит следующие задачи:
- наращивание интенсивности применения авиации и нанесение ракетных ударов по позициям ВСУ и гражданским, а также логистическим объектам;
- уничтожение гражданской инфраструктуры и повторение "сирийского опыта";
- оцепление и уничтожение группировок объединенных сил;
- создание устойчивого сухопутного коридора из Ростовской области России в Крым и далее в Приднестровье;
- выявление и нарушение маршрутов логистического обеспечения;
- уничтожение складов арсеналов вооружения и военной техники;
- срыв снабжения вооружением от западных партнеров.
Ранее в Генеральном штабе ВСУ информировали, что российские захватчики взорвали мосты на Криворожском направлении в районах Брода Давида и Великой Александровки. Причина – не допустить контрнаступления украинских защитников.
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