Война России против Украины: в Генштабе назвали приоритетные задачи РФ

Война России против Украины: в Генштабе назвали приоритетные задачи РФ

Из-за провалов в войне Россия стремится воплотить в Украине "сирийский сценарий".

В Министерстве обороны Украины наблюдают, что оккупанты переходят на усиленный режим производства стрелкового вооружения и ракет.

Об этом рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов в четверг, 2 июня.

Россия в войне против Украины ставит следующие задачи:

наращивание интенсивности применения авиации и нанесение ракетных ударов по позициям ВСУ и гражданским, а также логистическим объектам; уничтожение гражданской инфраструктуры и повторение "сирийского опыта"; оцепление и уничтожение группировок объединенных сил; создание устойчивого сухопутного коридора из Ростовской области России в Крым и далее в Приднестровье; выявление и нарушение маршрутов логистического обеспечения; уничтожение складов арсеналов вооружения и военной техники; срыв снабжения вооружением от западных партнеров.

Ранее в Генеральном штабе ВСУ информировали, что российские захватчики взорвали мосты на Криворожском направлении в районах Брода Давида и Великой Александровки. Причина – не допустить контрнаступления украинских защитников.

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