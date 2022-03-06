Война России против Украины: в МВД рассказали о ситуации за ночь и раскрыли планы оккупантов

Война России против Украины: в МВД рассказали о ситуации за ночь и раскрыли планы оккупантов

Бои не стихают по всем направлениям.

Война в Украине идет. Российские оккупанті пытаются отвоевать новые территории, но терпят поражение. В их планах – пробиться в Днепропетровскую, Полтавскую и Черкасскую области.

Об этом в прямом эфире общего информационного марафона UAразом украинских телеканалов утром 6 марта сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

"Ночь в пределах государства прошла спокойно, если говорить более или менее относительно. Были обстрелы в Харькове. Продолжается очень сложная ситуация в ряде городов Сумщины, прежде всего в Ахтырке и Тростянце. Это города, в которых фактически нет электроэнергии и водоснабжения. Реально города находятся на грани гуманитарной катастрофы. В Тростянце россияне просто обворовали все магазины. Лишь благодаря стараниям местных фермеров, двоих человек, выпекается хлеб и бесплатно раздается людям", — сказал Денисенко.

Очень сложная ситуация в Мариуполе Донецкой области.

"Вчера не удалось сделать никаких гуманитарных коридоров. Ситуация – на грани гуманитарной катастрофы", – констатирует Денисенко.

Состоялся бой возле Балаклеи Харьковской области.

"Россияне сегодня попытались совершить прорыв в районе Балаклеи в сторону Днепропетровщины, но их остановили. Разбита колонна российской техники. На Сумщине также происходили бои. Разбита небольшая колонна российской техники", – рассказал Денисенко.

В планах оккупанов – "россияне хотят прорваться с одной стороны из Лубен Полтавской области, с другой стороны – к Каневской ГЭС".

"Ситуация в Киеве этой ночью была относительно спокойной. Но мы понимаем, что на подступах к Киеву стоит огромная армада российской техники. Ситуация в Ирпене, Буче, Гостомеле очень сложная, сверхсложная", – сказал Денисенко.

Советник министра подчеркнул, что "мы знаем, чего хочет враг. И мы знаем, как с ним бороться. Последние дни это точно показывали".