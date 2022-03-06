Война России против Украины: в МВД рассказали о ситуации за ночь и раскрыли планы оккупантов

Бои не стихают по всем направлениям.
Война в Украине идет. Российские оккупанті пытаются отвоевать новые территории, но терпят поражение. В их планах – пробиться в Днепропетровскую, Полтавскую и Черкасскую области.
Об этом в прямом эфире общего информационного марафона UAразом украинских телеканалов утром 6 марта сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.
"Ночь в пределах государства прошла спокойно, если говорить более или менее относительно. Были обстрелы в Харькове. Продолжается очень сложная ситуация в ряде городов Сумщины, прежде всего в Ахтырке и Тростянце. Это города, в которых фактически нет электроэнергии и водоснабжения. Реально города находятся на грани гуманитарной катастрофы. В Тростянце россияне просто обворовали все магазины. Лишь благодаря стараниям местных фермеров, двоих человек, выпекается хлеб и бесплатно раздается людям", — сказал Денисенко.
Очень сложная ситуация в Мариуполе Донецкой области.
"Вчера не удалось сделать никаких гуманитарных коридоров. Ситуация – на грани гуманитарной катастрофы", – констатирует Денисенко.
Состоялся бой возле Балаклеи Харьковской области.
"Россияне сегодня попытались совершить прорыв в районе Балаклеи в сторону Днепропетровщины, но их остановили. Разбита колонна российской техники. На Сумщине также происходили бои. Разбита небольшая колонна российской техники", – рассказал Денисенко.
В планах оккупанов – "россияне хотят прорваться с одной стороны из Лубен Полтавской области, с другой стороны – к Каневской ГЭС".
"Ситуация в Киеве этой ночью была относительно спокойной. Но мы понимаем, что на подступах к Киеву стоит огромная армада российской техники. Ситуация в Ирпене, Буче, Гостомеле очень сложная, сверхсложная", – сказал Денисенко.
Советник министра подчеркнул, что "мы знаем, чего хочет враг. И мы знаем, как с ним бороться. Последние дни это точно показывали".
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 5 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – более 10 000 человек,
- танков ‒ 269 ед,
- боевых бронированных машин – 945 ед,
- артиллерийских систем – 105 ед,
- РСЗО — 50 ед,
- средства ПВО — 19 ед,
- самолетов – 39 ед (уточняется),
- вертолетов – 40 ед (информация уточняется);
- автомобильной техники — 409 ед,
- легкие скоростные катера — 2 ед,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.