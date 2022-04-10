Война России против Украины: все пограничники приняли бой, никто не отошел — Арестович

Кто погиб, кто попал в плен, но позиции свои не сдали.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля ни один пограничник не покинул свою позицию, все приняли бой.

Об этом сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович 10 апреля.

"Пограничники – это очень тяжелая и особая военная служба. Пограничники первыми встречают врага. Представьте себе, при всем уважении к пехоте, а я сам пехотный офицер, пехота имеет соседа справа, слева, поддержку сзади. Пограничники, встречающие войну, это маленькая застава или отряд, имеющий 30 или 15 человек, пост, на который надвигаются вражеские колонны, или российская танковая дивизия. Отойти ты не можешь – это позор. Сдаться ты не можешь, это против военной чести.Ты встречаешь бой в совершенно безнадежной ситуации. Так вот, по нашим данным, ни один пограничник не отошел в начале конфликта. Все приняли бой: кто-то погиб, кто-то попал в плен", — рассказал Арестович.

Советник Офиса президента добавил: "Мы помним о них, это настоящие герои, и делаем все, чтобы вернуть попавших в плен. Сейчас наши пограничники возвращаются к охране государственной границы на севере".

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