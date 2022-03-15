Война России с Украиной: оккупанты разрушают населенные пункты Луганской области

С горячих точек области эвакуировали людей.

В Луганской области российские фашисты продолжают уничтожать населенные пункты. За минувшие сутки правоохранители зарегистрировали 15 фактов обстрелов.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Как стало известно, в Рубежном оккупанты разрушили интернат для детей с недостатками зрения, городскую больницу и три школы. А в Лисичанске и Новодружеске нанесли удары по домам и хозяйственным сооружениям.

“Несмотря на обстрелы и активные боевые действия, вчера проведена эвакуация 1712 жителей городов Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Кременная, Попасная и Горное. В область доставлено 20 тонн гуманитарной помощи для обеспечения жителей Лисичанска и Попасна”, — рассказали в пресс-службе Нацполиции Украины.

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