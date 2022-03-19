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Война России с Украиной: с начала боевых действий российские оккупанты нанесли 1403 авиационных налета

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Война России с Украиной: с начала боевых действий российские оккупанты нанесли 1403 авиационных налета

Национальная полиция Украины

Противник не выполнил главные задачи по вторжению в Украину.

С начала боевых действий российские  оккупанты провели 1403 авиационных налета. Министерство обороны сообщило, что противник пытается продолжать стратегическую наступательную операцию.

Об этом во время брифинга заявил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.

По его словам, противник не выполнил главные задачи по разгрому группировок Вооруженных Сил Украины, окружению Киева, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей и установлению контроля над левобережной частью Украины.

Но частично враг достиг цели на Донецком направлении. Сейчас оккупанты остановлены в направлении Николаева.

"С начала боевых действий противник нанес 291 ракетный удар, применено 459 ракет наземного, морского и воздушного базирования, провел 1403 авиационных налета", — сказал Мотузняк.

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