Война России с Украиной: убитых оккупантов в РФ автоматически делают контрактниками

Украинские спецслужбы перехватили очередной разговор российского оккупанта со своей матерью.

В России всех убитых в Украине "срочников" автоматически делают контрактниками. Нужно это для того, чтобы скрыть факт, что в нашей стране действительно воюют молодые солдаты армии РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, украинские спецслужбы перехватили очередной разговор российского оккупанта со своей мамой. Ей он рассказывают, что военные преступники РФ передвигаются по селам. Тем временем их активно склоняют к тому, чтобы они подписали контракт.

“Нас вчера агитировали подписать контракт на срок командировки. Никто не подписал, потому что все знают, что это полный обман. Когда нас агитировали, сказали прямо: “Нас никто уже отсюда не заберет, будем здесь до конца”, — рассказал российский оккупант.

Отдельно он добавил, под Сумами они попали в окружение, и несколько дней назад их дивизию расстреляли свои же солдаты.

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