Война России с Украиной: в Харькове оккупанты во время обстрелов повредили три жилых многоэтажки

В одной из них разрушены квартиры с третьего по пятый этажи.
Российские оккупанты в Харькове во время обстрелов повредили три жилых многоэтажки.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Как стало известно, оккупанты во время обстрелов повредили три пятиэтажки. В одной из них разрушены квартиры с третьего по пятый этажи без последующего возгорания.
“Подразделениями ГСЧС спасены 21 человек и 12 эвакуированы. От ГСЧС привлечены 20 человек и 8 единиц техники”, — рассказали в ГСЧС Украины.
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