Война России в Украине: Шойгу назвал цели на 2024 год

Шойгу соврал, что российские войска в 2023 году выполнили в Украине "все поставленные цели".

В Министерстве обороны России заявили, что в следующем году ВС РФ буду воевать в Украине, чтобы выполнить "все задачи", поставленные Владимиром Путиным.

Об этом заявил российский министр обороны Сергей Шойгу в ходе расширенного совещания во вторник, 19 декабря, передают пропагандисты.

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"В 2024 году российские военные продолжат спецоперацию до полного выполнения задач, определенных верховным главкомандующим (Путиным – ред.), – сказал российский министр.

Кроме того, Шойгу заявил, что якобы российские войска в Украине выполнили все цели 2023 года.

"В целом все задачи, определенные на 2023 год, вооруженными силами выполнены, обеспечен заданный уровень поддержки обороноспособности", — солгал он.

Напомним, в ООН сделали заявление о военных преступлениях россиян в Украине.

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